28/04/2022

Il Papa: la misericordia chiede fantasia, l'ecumenismo non è un optional

[Il Papa: la misericordia chiede fantasia, l’ecumenismo non è un optional](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EQZ.Rct.BDJr.A.GJag5bhWlrUgDMgNLyyz6Rk5-moZb0TehB3oXY3BcafuqUAB90LuyNFemUcl6c5rt_Cf_PMqvltiVHcOtA3AlQ)

Francesco ha ricevuto in udienza i pellegrini di Łódź giunti in pellegrinaggio dalla Polonia a Roma per concludere il Giubileo centenario della loro diocesi: benedico chi apre menti, cuori e case a malati, anziani, senzatetto, immigrati. La carità “ha molti volti, tanti quante sono le persone ferite …

Francesco: la guerra ha effetti devastanti, si assistano vittime e rifugiati

[Francesco: la guerra ha effetti devastanti, si assistano vittime e rifugiati](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EQZ.Rct.BDJb.A.SQxreJOXxQrrmpLOah1Z8zi6JNrNm8weLEgQMgBbc2jwLeIgpcuCXcgkiwRw4CPiZB0Sc3IVxDasn7IHRWqOGw)

Il Papa riceve in udienza membri e amministratori della Papal Foundation, l’organismo statunitense che si occupa di sostenere le necessità della Chiesa nel …

Il Papa riceve il presidente della Repubblica del Gabon

[Il Papa riceve il presidente della Repubblica del Gabon](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EQZ.Rct.BDJd.A.YXcdOYQCBBArPLVTfMJe3eVt9mTepikozYLABynkRBYlggp5q2KsrNZjFH_mPj0I2CxRNWABpGy4XU6Q0OZ6mA)

Una rinnovata collaborazione tra il Paese africano e la Santa Sede è stata evidenziata durante l’udienza di Francesco al presidente Ali Bongo Ondimba

Francesco ricorda il cardinale Vallejo, "una vita di servizio alla Chiesa"

[Francesco ricorda il cardinale Vallejo, “una vita di servizio alla Chiesa”](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EQZ.Rct.BDJh.A.QytK4UEQHIk5q8yNS-N1KG8Sg3r6JNkoqiWTJthFgtKm0JN9PySfq0PLaJxfmmJ6BR4yFmv2iBQiagGRLi0G8Q)

In un telegramma, indirizzato all’arcivescovo di Siviglia, Francesco esprime le sue condoglianze per il porporato deceduto lo scorso 27 aprile, ricordandone la …

Francesco: il lavoro è sicurezza e dignità

[Francesco: il lavoro è sicurezza e dignità](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EQZ.Rct.BDJu.A.Us2_XTsgw3hp8vG0DMaRxL5tKZJyy8q1hyTn6SZ2P7yUu8P0LAjUP1IDcw66UHngYsFFPQ2wy7D0wXVK_ZA46Q)

In un tweet il Papa ricorda la Giornata mondiale sulla sicurezza e salute sul lavoro. Ogni 15 secondi un lavoratore muore e altri 153 subiscono infortuni: dati …

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

Consiglio di cardinali, confronto su guerra in Ucraina e clima

[Consiglio di cardinali, confronto su guerra in Ucraina e clima](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EQZ.Rct.BDJy.A.H6jsIUy_Iedvyms3Wq0nQW7-shfEQCcBJtdVqH8A-l-k9hIpg_M3AL-hmmI8YElHUYzdj-R3WgXApUno28N1Uw)

Nella prima riunione del gruppo dopo la pubblicazione della “Praedicate Evangelium”, i porporati hanno affrontato alla presenza di Francesco anche il tema del …

Paglia: serve più energia della politica, troppo presa sulla via delle armi

[Paglia: serve più energia della politica, troppo presa sulla via delle armi](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EQZ.Rct.BDJZ.A.tXcrRuLDUC4lp-Oe_Xo5pLVElDWhEKpdjq2mpiQAmQ8TyeX8yMOpwgFb5A8eTvIA9xQYsVqNMoYlqlFPL_DX_w)

Il presidente della Pontificia Accademia per la Vita si mostra seriamente preoccupato per gli scenari del conflitto in Ucraina. Le sue valutazioni a margine …

Guardie Svizzere, il 6 maggio giurano 36 nuove reclute

[Guardie Svizzere, il 6 maggio giurano 36 nuove reclute](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EQZ.Rct.BDJm.A.RIcUXyZRQdYfT4XYYtPfhn7OSWuEury9Xh3v9fg6FyH86CJ8JhPzQcgjN4tno6au_qIhuMhP1nIhH3I1pJdgMg)

La cerimonia avrà luogo come tradizione nel Cortile San Damaso del Palazzo Apostolico vaticano, alle 17. Si terrà in forma ridotta e potrà essere seguita in …

Moldavia, sostegno psicologico a chi fugge dalla guerra

[Moldavia, sostegno psicologico a chi fugge dalla guerra](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EQZ.Rct.BDJa.A.O3aO1omJhsHOoFQRHeuu2kE-F1JEcsHVj0d22phGi9fdZqjssIQAPdTO5p8gp9fp6rM9NegTNH6KxTOY5_kJBA)

Nata come associazione per il sostegno della salute mentale negli Stati Uniti, l’associazione Catholic Health Ministries ha aiutato a creare un servizio di …

Ruffini: l'attuale 'crisi di significato' rappresenta una sfida per i comunicatori

[Ruffini: l’attuale “crisi di significato” rappresenta una sfida per i comunicatori ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EQZ.Rct.BDJi.A.y2bQb1cT2VEKQTX2teZWVojzY4QJGE5JbodzMakvTLJcSkYKMMqcHW7C8DeRB6pT3UMSGNnoCSHXb-7sX-6FFQ)

In una giornata di conferenze e dibattiti promossa dal Santuario di Fatima, il prefetto del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede invita alla …

Arte nella Shoah, in mostra all'Università Lateranense

[Arte nella Shoah, in mostra all’Università Lateranense](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EQZ.Rct.BDJe.A.D0DCCGr9Swb-KA778SG1uqQtfcu89vprFnhWWdEmibt11b4ied2CBBxmuf0niruybwDDHO12y7gm2Bu3jVs6XA)

Alla Pontificia Università Lateranense questa mattina l’inaugurazione della mostra “Arte nella Shoah” con opere selezionate dalla collezione di Yad Vashem. “Lo …

Le immagini dall'Ucraina: guerra, fuga, speranza

[Le immagini dall’Ucraina: guerra, fuga, speranza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EQZ.Rct.BDJt.A.JpROdA4bVwNlfFyX3UBVixhnxYsVLmlbNRG1z_7TaxZBhr6gBGK-YpgP8AU5ZttBuTFqgCEmIUfwpgfKlUVujA)

Ricordiamo le parole pronunciate dal Papa il 6 marzo: “Si assicurino davvero i corridoi umanitari, e sia garantito e facilitato l’accesso degli aiuti alle zone …

Verso l'incontro mondiale delle famiglie: accogliere l'amore



[Verso l’incontro mondiale delle famiglie: accogliere l’amore](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EQZ.Rct.BDJn.A.I2W17QfJmmg6A0px7otOATnpSGVNrIU__ThTVuC7aurxKK950IkqrJLqfSddNf7A5vGe5Kgo1yXQeRb_kWwRwg)

10.mo Incontro Mondiale delle Famiglie: 7 catechesi e 7 videotestimonianze che raccontano storie, ferite, rinascita, fede. È la proposta del Vicariato di Roma e …

Candiard: dal dialogo alla tolleranza per affrontare le sfide di oggi in Europa

[Candiard: dal dialogo alla tolleranza per affrontare le sfide di oggi in Europa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EQZ.Rct.BDJf.A.6wWrjdK6YnDdSnsuk4w4WCvEliX8kLr7ZkWPYz-Cs5K0TYA8RkAM5AC_CbneErcUsYma5cAuQqjbPAHF-rxgBA)

Grazie alla Libreria Editrice Vaticana è ora disponibile in italiano il volume del domenicano sul ruolo della fede nella relazione tra religioni differenti. Un …

FRATELLI TUTTI di Papa Francesco



[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EQZ.Rct.BDJj.A.6-5DMGSex_eNParrFIX4l-ibuwoTdHOl8MmAwR8PnqMTcFoTnQyZmsZgSpf1qNKmUDRzDnKMauf-4D719Uwxsg)

voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

PRIMO PIANO

Ucraina, Guterres a Kiev: una guerra nel XXI secolo è un'assurdità

[Ucraina, Guterres a Kiev: una guerra nel XXI secolo è un’assurdità](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EQZ.Rct.BDJp.A.c8bsipsATsC5NUFiSOrXPerh1gnmUz4335JwUqpxSmOZUJ-RGPlr94W7s1XiAZ7Ppsqechyb5v_dCjoaY4ykjQ)

”La guerra in Ucraina terminerà quando la Federazione russa deciderà di porvi fine e quando ci sarà la possibilità seria di un accordo politico”: è una delle …

La storia della fotografa Anna, tornata in Ucraina per aiutare chi soffre

[La storia della fotografa Anna, tornata in Ucraina per aiutare chi soffre](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EQZ.Rct.BDJo.A.lqtp1Fijd7wCTlZO1Ifn6Ob7RjP0Whr_FBJvs-Ntqjl0BSHYKRZBz7_Y1A5Ac50TgbIKbFtNNSqTs4ivHwa__w)

Una vita avviata in Italia, una breve vacanza a casa, la guerra che sconvolge i piani. È quanto ha vissuto la giovane donna che ha scelto di tornare indietro …

Aumentano le spese militari in Africa. Albanese: il problema è anche la corruzione

[Aumentano le spese militari in Africa. Albanese: il problema è anche la corruzione](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EQZ.Rct.BDJk.A.n6w1XcNclioIiLjUTmy96_6UH32PZR69EaV0YJvCmJlmB0OKJMxGN5IqfnuS-uTzMhplVNy2PIKkVR_ZOb8LgQ)

La spesa militare raggiunge un livello record nel 2021, secondo anno di pandemia, pari a 2,1 trilioni di dollari. Questo è il settimo anno consecutivo in cui la …

Rapporto Antigone: carceri sovraffollati che non riabilitano i detenuti

[Rapporto Antigone: carceri sovraffollati che non riabilitano i detenuti](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EQZ.Rct.BDJz.A.OVBUXxa9CmBWaHUtRfPxbQMkLKHzbKCfjMsWFhc9OHXgSAEuZLX3cbeFaAlcpZvfmwrP7evn3K2Roxl5moKbXw)

Il 18.mo rapporto dell’Associazione Antigone, sul sistema carcerario italiano, mostra una diminuzione dei condannati e un aumento delle recidive. Resta …

