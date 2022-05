(AGENPARL) – dom 29 maggio 2022 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala online](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWQ.Rct.BEm6.A.LqbjRn7DgCip3T1P3cd_sRZduDw1r0-3WGqFOcxh0x8F9gtxjSk7m2S2eOKXTcpvkT52aD1rex4EyHggJakz-Q)

29/05/2022

[Concistoro il 27 agosto per 21 nuovi cardinali ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWQ.Rct.BEnE.A.LfUVynVqR9OliZy-f-yvHnShBYR9VSxNfzsOcIFySZ4AHCwOb9wfC_PbiQcvv9k1ZnSzIREtbAH0dwcJ-H8rTg)



Il Papa ha annunciato la creazione dei nuovi porporati: tra di essi tre capi di dicastero della Curia. Sedici gli elettori, cinque ultraottantenni. Cinque italiani, tra cui il vescovo di Como Cantoni, l’emerito di Cagliari Miglio e il teologo Ghirlanda. Il più giovane con i suoi 48 anni è Marengo, …

[Solennità dell’Ascensione, il Papa: portiamo a Dio le sofferenze del mondo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWQ.Rct.BEm0.A.aCu1ZJmE5uREYa3mPEqYLS9ZokAdBBlpofPkRR5R3V1w4awr_-cKOVUqH6VQQTPURJZ8mqgImxnhNaDR35v0Nw)

Amare senza interessi e pregare per le speranze e le sofferenze dell’umanità. Sono gli insegnamenti che Francesco, al Regina Coeli di questa domenica, …

[Il pensiero del Papa al Rosario per la pace alla fine di maggio](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWQ.Rct.BEm8.A.8J2ZCDb5eoyBlNyRUOLCV0o-81Aj5khKnx4gkElHH0GXpl86uWdWSZN1u9wcxW3eW8hSOVE86jkTDFTNBPiIew)



Dopo il Regina Coeli, il Papa ha ricordato a a tutti la recita del Rosario prevista il 31 maggio. Francesco guiderà la preghiera mariana a Santa Maria Maggiore …

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

[Un concistoro di fine estate che guarda al mondo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWQ.Rct.BEm2.A.uiGrj3U3c5e9QxYnggqR6LskIZdJdgPq6iHeAm-FaiS-mYqJqkbxl6QeKv4fSpRdNZBPKJfLSkZj1cTYf4GzUA)

Le scelte e i numeri dell’ottava creazione cardinalizia di Papa Francesco

[Le biografie dei nuovi cardinali](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWQ.Rct.BEnG.A.tBK_4AbHngOxx412TaemC8XhFmyrpRAPvmka7qH3M-EKpQ4kS6RhtklZvGJps3F81u0o8CYkN1cx7VKCJfhwXw)

Il profilo delle 21 nuove porpore che Francesco creerà nel Concistoro del prossimo 27 agosto

[Zuppi, Cei: i nuovi cardinali sono un dono ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWQ.Rct.BEmz.A.uDlvk_8Se6n_gOSEGQNMBQd6F6zOOtlFzEDNdaabfmm9fb-pNnZEJYiW_djTAI_1OC82NDKdKxP3ikltaBOjrQ)

Dal presidente della Conferenza Episcopale Italiana parole di gioia per l’annunciato concistoro di fine agosto: i nuovi cardinali sono un dono per la Chiesa, …

[L’Ascensione del Signore, uno sguardo rivolto verso il cielo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWQ.Rct.BEnA.A.Ynuw6UnC98qIvlkpivLc58tJ0luQQcxFBLwma9ZLJ9EgdtszQq0NMLwAtFy4yKBYhBMjCtyCtf4FEPbgsaH3wA)

La Solennità che coincide con la settima domenica del tempo di Pasqua è stata molto rappresentata nell’arte fin dai primordi dell’arte cristiana. Nel tempo si …

[Giornata comunicazioni sociali. Il Papa: serve la capacità di ascoltare col cuore ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWQ.Rct.BEmw.A.HmFKbCuE-5n_p58UyTHSMTfqK7NiYN2Ub8ji8H13fcdeYAh26EN_908FjyVf_LKMSAKvM49STfdiWzp1Pta1Ag)



In un tweet oggi il Papa torna al cuore del messaggio ai comunicatori, quest’anno dedicato all’ascolto e parla di primo ingrediente per il dialogo. Al Regina …

[Si conclude con un incontro di preghiera in Brasile la Settimana Laudato si’ 2022](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWQ.Rct.BEnH.A.jQ5KXKDt8FmGWpxv6U9PS0krIScyNBLm5YmpDdqv_2KQzT9oazdWNNeBGmJq5VIU81FewiKj-Q2qdoOMtiKZOg)

Aperta da Papa Francesco durante il Regina Coeli del 22 maggio, la Settimana voluta dal Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale ha proposto in …

[L’arte celebra la bellezza della vita ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWQ.Rct.BEm7.A.jEKH8BgrMjeHcYUUeAJ2x8B1MsqiIsyOtdgjxVmzFl4-3Aqb1LtEMakcCYIRtS7uLpKLieshFQBC69kUYVvIYw)

L’arcivescovo Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, benedice questa mattina a Roma una nuova scultura intitolata “Monumento alla …

[Candiard: dal dialogo alla tolleranza per affrontare le sfide di oggi in Europa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWQ.Rct.BEm3.A.35FFYgxdMpa9UvAOBrM7yeI9yRN6z_nYHGW97oqwIBsSBlLIqNFCqJ6aSKnPeBHzk9so0UbvvrZs07kUUdqQ1w)

Grazie alla Libreria Editrice Vaticana è ora disponibile in italiano il volume del domenicano sul ruolo della fede nella relazione tra religioni differenti. Un …

[Verso l’Incontro mondiale delle famiglie: chi ha i nonni non trema](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWQ.Rct.BEnF.A.G8TP1ELpOahIhJbxlPs6MiasyIScm2rw5HqP2N-yiNxnE7A7GqBLeZJBF2AraJAPDOtsgST_JImDNuOfW-WBPQ)



10.mo Incontro Mondiale delle Famiglie: 7 catechesi e 7 videotestimonianze che raccontano storie, ferite, rinascita, fede. È la proposta del Vicariato di Roma e …

[In prima linea alle frontiere della speranza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWQ.Rct.BEnC.A._NEQqQ-dMxo6bP1SNVltacIqUync8yKii4z2ssODyDoGfrecLkA3YBPYhwG2Anzn60XSA_6ZFgGtyT-OLYhERA)



In una guerra “disumana e sacrilega” come l’ha definita Papa Francesco, in un buio fatto di disperazione, di donne sole che aggrappate ai loro figli …

PRIMO PIANO

[Tregua sul grano: attesa per le decisioni al vertice Ue dopo l’apertura di Putin ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWQ.Rct.BEm1.A.LxEbIU2kCZHySNCxeCCBsFuOonWw4Tsyx8ZNF74cXwK3dEL4R3f_dTTwv0syk7ohHRj7UGdYndzOucUgReDp-g)

Alla vigilia del summit di Bruxelles, Putin apre alla missione navale europea per scortare il grano ucraino nel Mar Nero. L’emergenza alimentare sarà uno dei …

[Strage in Nigeria: rissa alla distribuzione di cibo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWQ.Rct.BEmy.A.D5XCCCj8URZotX0mjlq2ohHo_LdxGwbg_ZQkbBiozHD8pnvg7MmvRDqxpwbDBTonCnNKOJkJlHVyQ5I6TD2Y2g)

Anche molti bambini sembra siano tra coloro che hanno perso la vita in una chiesa evangelica a Port Harcourt nello Stato africano. Sono state travolte nella …

[Donne di Kabul di nuovo in piazza, in lotta per i loro diritti ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWQ.Rct.BEnI.A.jZP8VU3Q1WEZFJtBuWxbj8d0cJ0P-lTI2XEA2CkVZNHvBakWQClr1MsTU3kukLYs-9zWK8lb8c2zGhO8-S3w2A)

L’obiettivo è tutelare l’accesso all’istruzione femminile: in molte hanno manifestato nella capitale afghana, ma il corteo è stato presto disciolto

[XXI Giornata Nazionale del Sollievo: “Nessuno resti solo di fronte alla malattia”](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWQ.Rct.BEm9.A.pKLT2FHcnuaUST_vUmfYp8aT7sBFTcWtJM5a9osWkS-xdc3SLvLVLVwQziP1rat6SqTjjY-mWe8-t9yO_o9iKw)

L’invito del Papa ad essere vicini ai malati nella Giornata del Sollievo. Centinaia le manifestazioni, che hanno coinvolto le istituzioni, il mondo del …

