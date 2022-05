(AGENPARL) – lun 30 maggio 2022 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala online](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWe.Rct.BEqn.A.pSw_C06fPB4kzeheK4KVIsWZK_nStiHxyW_wDXufYdRA9xGshI4bUr6UugN0B7LY2jdbiRDBbUD0RXsjEazPTQ)

Le notizie del giorno

30/05/2022

Francesco: la guerra è un inganno, la fraternità costruisce la pace

[Francesco: la guerra è un inganno, la fraternità costruisce la pace](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWe.Rct.BEqi.A.eMm9xC_swIUOxDfur9ks3eQ2YZCCRNAZQjOq9XIVqD6_kgSlQQhMVfWCwL45iZiJictF7RuSZQ7kmLA06F_pCg)

Il Papa ha incontrato questa mattina una delegazione del B’nai B’rith International, organizzazione ebraica fondata a New York nel 1843 con l’obbiettivo di sostenere i poveri e combattere l’antisemitismo. Forte l’appello a fare memoria del passato per prevenire l’escalation del male

Il Papa: dall'Ucraina il più grande movimento di profughi in Europa

[Il Papa: dall’Ucraina il più grande movimento di profughi in Europa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWe.Rct.BEqo.A.IW__XxxFfMvwfGLSEuPGrSMcyenN_NMBaYsLWouPLUEGoGiRKTY8olztrSLMpHB6hyWs02e0e_6eQK326mO4ww)

In un messaggio alla Commissione internazionale cattolica per le migrazioni, Francesco esorta la Chiesa a “servire tutti” e a “lavorare alacremente per …

Il Papa: la condivisione sconfigge la cultura dell'indifferenza

[Il Papa: la condivisione sconfigge la cultura dell’indifferenza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWe.Rct.BEqt.A.BRKQ7wItxQVObGOYELbTJcK2aRz4CzeDzc0qWF9sHDf7XxdmKpSwdmKYnCxz2L8HWmEmcvCyIUyXD4npsSylyQ)

Parlando alle congregazioni fondate da San Giovanni Calabria che aiutano gli scartati della società, Francesco evidenzia che oggi c’è bisogno di persone che …

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

Cantoni: una porpora nel ricordo di don Roberto Malgesini

[Cantoni: una porpora nel ricordo di don Roberto Malgesini](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWe.Rct.BEqf.A.0Lo_1h-w_V6IeDUJJrucgBwSbF9OLwrDdxmtWA4278YBah1-LPhIxq-QiTLCeEHrJHQZ3z_hGRSUiyFY8JWrHg)

Il vescovo di Como ha parole di riconoscenza per il Papa. Una notizia giunta in modo inatteso. “Il Signore – afferma – non sceglie i migliori ma i piccoli e i …

Marengo tra i futuri cardinali: un servizio che vivrò con gioia, umiltà e in dialogo

[Marengo tra i futuri cardinali: un servizio che vivrò con gioia, umiltà e in dialogo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWe.Rct.BEqm.A.5NoylyksVSnYdmN4qYoRpd8IdicR2_GApHstBE-htYrXTOnoOFPohch_lNYvivNnCtO678UzPgaMdS1x1fZMXw)

Missionario della Consolata, prefetto apostolico di Ulaabataar in Mongolia, nativo di Cuneo, ma torinese d’adozione ora Giorgio Marengo è tra i futuri cardinali …

L'Esarca di Odessa: il Rosario per l'Ucraina, un sostegno per chi soffre

[L’Esarca di Odessa: il Rosario per l’Ucraina, un sostegno per chi soffre](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWe.Rct.BEqq.A.LIb7P-3KRqb8E0OSiodYzoTOKcM0SIuOj0URRdMD7F2XK7zIjZnYmA9JSDYlCyN1_6wszjB6lq6qCG_rRSgJmg)

Il vescovo greco-cattolico Mykhaylo Bubniy parla del “bellissimo gesto” di Francesco riferendosi al Rosario che sarà recitato nella Basilica di Santa Maria …

Crasso: un errore entrare nell'affare di Londra che non mi riguardava

[Crasso: un errore entrare nell’affare di Londra che non mi riguardava](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWe.Rct.BEqs.A.N0TE2izreBpuU5BTtsRkaeTZjJFDA3refiLusM9hZWBi8TQWQK6w1paVy6DMlZYqMoz0T9yYoimZiqAKBwxBJA)

Diciottesima udienza nell’Aula dei Musei Vaticani del processo per presunti illeciti con i fondi della Santa Sede. Interrogato per circa sette ore il consulente …

Indulgenza plenaria per la Giornata dei nonni e degli anziani

[Indulgenza plenaria per la Giornata dei nonni e degli anziani](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWe.Rct.BEqu.A.P2E1zJLqNqVCfZyIYHgMsMqVbV57PlsJmUELXA4RGpsLA2z-GX0UhY767Thoutr3GIdldmhfpUnUEBr6IBW1tA)

In occasione della ricorrenza del 24 luglio prossimo, la Penitenzieria Apostolica concede l’opportunità a chi parteciperà alla Messa presieduta da Papa …

L'incontro delle famiglie? 'Un'occasione per riscoprire la vocazione all'amore"

[L’incontro delle famiglie? “Un’occasione per riscoprire la vocazione all’amore”](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWe.Rct.BEqg.A.D9VtklsYibeRmRvNp8r0lZhb69nPv8PHhBEAHX9SuDjzVjG5G-9ec_oBA6MTaeYinlBmlKFCs-tww2M5GjrOlw)

A poco più di 20 giorni dall’evento mondiale al quale parteciperà anche Papa Francesco, Nicola Speranza, segretario generale della Fafce (Federazione delle …

Candiard: dal dialogo alla tolleranza per affrontare le sfide di oggi in Europa

[Candiard: dal dialogo alla tolleranza per affrontare le sfide di oggi in Europa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWe.Rct.BEqk.A.gHgdpdzsU3LMcOC5dskUmkXaRtFqHNc4jyg7_KsBorA94NSc44VFPlkccOLwGJzdN4ZHAkaakINEwP9XcOshMA)

Grazie alla Libreria Editrice Vaticana è ora disponibile in italiano il volume del domenicano sul ruolo della fede nella relazione tra religioni differenti. Un …

Le immagini dall'Ucraina: guerra, fuga, speranza

[Le immagini dall’Ucraina: guerra, fuga, speranza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWe.Rct.BEqx.A.7vv8rn2a_67ONjyGsxLmHZsYBNtmVfO2Jm6D8DCqQHVmChunretrh42gHFxzqIm8DSPCnq5YxqItV3a2Bk-_mQ)

Ricordiamo le parole pronunciate dal Papa il 6 marzo: “Si assicurino davvero i corridoi umanitari, e sia garantito e facilitato l’accesso degli aiuti alle zone …

Verso l'Incontro mondiale delle famiglie: chi ha i nonni non trema



[Verso l’Incontro mondiale delle famiglie: chi ha i nonni non trema](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWe.Rct.BEq1.A.sUJYApJuPzc0rHz_FPvJt58tX1GwH1l5VGmXmgyWLtYEk1xY2W2lgmyJDz1-2q5J-t7VcRYf3-1zpwmQzKTyBA)

10.mo Incontro Mondiale delle Famiglie: 7 catechesi e 7 videotestimonianze che raccontano storie, ferite, rinascita, fede. È la proposta del Vicariato di Roma e …

PRIMO PIANO

Ucraina: russi avanzano nel Donbass. Conquistata Severodonetsk

[Ucraina: russi avanzano nel Donbass. Conquistata Severodonetsk](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWe.Rct.BEqp.A.JP-bnTHZK5cyqPTZVEYv1ggXN0d3VpC17W9BvK3LZeUrgdv4BOstb-p6Bx1qburbYEFEPvFJzX0mujx6Ccjeig)

Non si attenua in confronto armato in Ucraina, le truppe di mosca avanzano nel Donbass mentre si tenta ancora il canale diplomatico per la soluzione del …

Grano ucraino, l'Ue cerca una soluzione per le esportazioni

[Grano ucraino, l’Ue cerca una soluzione per le esportazioni](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWe.Rct.BEq0.A.VIwtl5LXIP2rfPNgwwafYSRRF0YpnHMQCkSY_I9vFfOC7Bvjl0kjmJk7hvkgKsXnfls-zQfrWYRnqaaM474ZQQ)

Al via il vertice dei capi di stato e di governo dei Paesi Ue che cercano soluzioni per sbloccare le esportazioni di grano dall’Ucraina. 20 milioni di …

Colombia, Petro vince il primo turno: il 19 giugno sarà ballottaggio

[Colombia, Petro vince il primo turno: il 19 giugno sarà ballottaggio ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWe.Rct.BEqd.A.KG2cVGKFpJW8i4gtDvth0rgqKtkmKIHMVzG93P7g4jsJt5parNw3bQ9LQ55uUsnaajG6tRBYvggGBn5Fu17GYw)

Gustavo Petro e Rodolfo Hernández saranno i protagonisti del secondo turno delle presidenziali in Colombia. Il candidato della sinistra, come previsto nei …

Biden alla Messa di Uvalde per pregare per le vittime della strage

[Biden alla Messa di Uvalde per pregare per le vittime della strage](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWe.Rct.BEqh.A.z3xTS-itGDk46cUCxjiFli1UsWtpXmklmgayGzcZea5NDXfItrF4UEt32jXCdKDC_n9h5Xb2QT_D8ltN46Mhjw)

Il presidente americano si è recato nella cittadina texana per essere vicino alle famiglie che hanno perso i propri figli nell’ultima, gravissima sparatoria di …

Medio Oriente: vecchie questioni e nuove tensioni

[Medio Oriente: vecchie questioni e nuove tensioni ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWe.Rct.BEqj.A.Q5FiVb64E1fTyKf-lGFl6EVdqoRLCvtkFz4BjJlxCEiHcecKjRn0GWACTUNHbYLgW4YEkvW1pTdlmXZuddOfOA)

Domenica di preoccupazione a Gerusalemme per i disordini tra alcuni israeliani e palestinesi nella Città Vecchia, in particolare sulla Spianata delle Moschee o …

