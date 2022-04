(AGENPARL) – mer 27 aprile 2022 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala online](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EQP.Rct.BDG6.A.9eXcLordxXQzHstZwLsoQZcV0PPWfD9bYLlxFEJSe3ncaGEZSeNrJVsDA74zh62xwy3_tIK9MgBP2rPvjecNNg)

[Vatican News]

Le notizie del giorno

27/04/2022

[Francesco: sul ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EQP.Rct.BDGo.A.uEhCkixMwMDKJ7u6Cv83sl6BzURVhsybi61eNjmpxok7K_CA63PMhddllFqaYI9EIGTmKGPcR2R3_0ax6qvg_g)



[Francesco: sul “ponte” tra giovani e anziani passa il futuro del mondo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EQP.Rct.BDGo.A.uEhCkixMwMDKJ7u6Cv83sl6BzURVhsybi61eNjmpxok7K_CA63PMhddllFqaYI9EIGTmKGPcR2R3_0ax6qvg_g)

Nella catechesi dell’udienza generale, dedicata ancora alla vecchiaia, il Papa, rileggendo il legame biblico tra la giovane vedova Rut e l’anziana suocera Noemi, sottolinea la forza che può venire dall’alleanza tra nuove generazioni, grate per i doni ricevuti, e quelle avanti nell’età che prendono …

[Il Papa: chi può fermare la guerra ascolti il grido della pace](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EQP.Rct.BDG8.A.WZ3igAbcBjKlxcMzLtuxrA9fprp0TIgED6MakbYHSapIIfwb8yJG0rfiw5daDft-Le3vVGqjGt03qOI__Ar7cA)



[Il Papa: chi può fermare la guerra ascolti il grido della pace](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EQP.Rct.BDG8.A.WZ3igAbcBjKlxcMzLtuxrA9fprp0TIgED6MakbYHSapIIfwb8yJG0rfiw5daDft-Le3vVGqjGt03qOI__Ar7cA)

All’udienza generale Francesco ha nuovamente rinnovato la speranza che possano finalmente tacere le armi: in questo momento difficile l’umanità è assetata di …

[Il Papa: il mondo ha bisogno di respirare pace](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EQP.Rct.BDGi.A.0yXyaZkBs5c5v0cjGL6J5AP1OkWPJLQD1iNxqQ6m70z2VPYMmlz8McBJmCR3Ylf6HExzxpHApQG6oYm6cf_3ng)

[article icon]

[Il Papa: il mondo ha bisogno di respirare pace](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EQP.Rct.BDGi.A.0yXyaZkBs5c5v0cjGL6J5AP1OkWPJLQD1iNxqQ6m70z2VPYMmlz8McBJmCR3Ylf6HExzxpHApQG6oYm6cf_3ng)

Videomessaggio di Francesco al Consiglio nazionale cattolico per il ministero ispano degli Stati Uniti, riunito in congresso. I cristiani devono costruire ponti …

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

[Tutela dei minori, nuovo assetto e tappe di assistenza alle Chiese nel mondo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EQP.Rct.BDGy.A.DuQvZdmJkvXHcejTAU7vUiG1xhYCC9v6f0cq2ZPAg4hhV_C6v4dxtay5jZHChL3VZusjwdFAMerEOCMYJY29-w)

[article icon]

[Tutela dei minori, nuovo assetto e tappe di assistenza alle Chiese nel mondo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EQP.Rct.BDGy.A.DuQvZdmJkvXHcejTAU7vUiG1xhYCC9v6f0cq2ZPAg4hhV_C6v4dxtay5jZHChL3VZusjwdFAMerEOCMYJY29-w)

La Commissione Pontificia presieduta dal cardinale Seán Patrick O’Malley incontra i giornalisti il prossimo 29 aprile al termine dell’Assemblea plenaria e …

[Parolin in Messico. Aprire nuovi spazi di dialogo tra Chiesa e Stato](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EQP.Rct.BDGv.A.R8XAM4yMfH2ZfAfH7wH2vYQ-XZWPpHcQ2DEknHaDkV0ZT5m4KliPImCvJ3_99PVWJnMEoRh22a1vkJlrZtrHLQ)

[article icon]

[Parolin in Messico. Aprire nuovi spazi di dialogo tra Chiesa e Stato](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EQP.Rct.BDGv.A.R8XAM4yMfH2ZfAfH7wH2vYQ-XZWPpHcQ2DEknHaDkV0ZT5m4KliPImCvJ3_99PVWJnMEoRh22a1vkJlrZtrHLQ)

Nel 30° anniversario del ristabilimento delle relazioni tra il Messico e la Santa Sede, il Segretario di Stato vaticano ha ricordato che la Chiesa cattolica è …

[Peña Parra in Ecuador: preti felici a servizio dell’evangelizzazione](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EQP.Rct.BDGj.A.2Q0lkzbvJM52kfrXcoXPxvHGkeVTqZ37jUq6MBxaGokIhruBEO-V8RtTFFaI2EVxCbJhagfh-ADbr9T4Cfdg4A)

[article icon]

[Peña Parra in Ecuador: preti felici a servizio dell’evangelizzazione](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EQP.Rct.BDGj.A.2Q0lkzbvJM52kfrXcoXPxvHGkeVTqZ37jUq6MBxaGokIhruBEO-V8RtTFFaI2EVxCbJhagfh-ADbr9T4Cfdg4A)

L’Osservatore Romano pubblica una sintesi della visita, nel Paese latino americano, dell’arcivescovo sostituto per gli Affari generali in Segreteria di Stato. …

[Farrell: movimenti ecclesiali protagonisti della nuova evangelizzazione](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EQP.Rct.BDGn.A.b9VijG1EC92OvjFetCQ8UoekfocYMSo0td111SvU-TmN0EDgvYpaEOKhQc7NGd2WjAn9kAr4E2HiETrfhTz8Vg)

[article icon]

[Farrell: movimenti ecclesiali protagonisti della nuova evangelizzazione](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EQP.Rct.BDGn.A.b9VijG1EC92OvjFetCQ8UoekfocYMSo0td111SvU-TmN0EDgvYpaEOKhQc7NGd2WjAn9kAr4E2HiETrfhTz8Vg)

Il prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita: “Oggi più che mai abbiamo necessità di laici che capiscano qual è la vocazione di essere …

[Morto il cardinale Amigo Vallejo, vescovo emerito di Siviglia](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EQP.Rct.BDG0.A.PHbQL97LUQFPVd5Ck6FmdqvW8KD_v4_C0ilpDvHVl0q5m1rvfQgh5NH1uQwg1vUCp7l_o8OS36GR_xTsar5DyA)

[article icon]

[Morto il cardinale Amigo Vallejo, vescovo emerito di Siviglia](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EQP.Rct.BDG0.A.PHbQL97LUQFPVd5Ck6FmdqvW8KD_v4_C0ilpDvHVl0q5m1rvfQgh5NH1uQwg1vUCp7l_o8OS36GR_xTsar5DyA)

Francescano dei frati minori, per 27 anni pastore dell’arcidiocesi spagnola, era stato anche arcivescovo di Tanger. In più occasioni aveva cercato di mediare …

[Processo vaticano, Di Ruzza interrogato. Rigettata la richiesta di nullità di Crasso](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EQP.Rct.BDGu.A.gzhiNnrVKeNHybdSlvT7cJpkIrEkvEZN6RcBOraFlt3oXxr4SXrL9GOlPzZmKq390XQ0oOYs_99uDCBANcYU2A)

[article icon]

[Processo vaticano, Di Ruzza interrogato. Rigettata la richiesta di nullità di Crasso](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EQP.Rct.BDGu.A.gzhiNnrVKeNHybdSlvT7cJpkIrEkvEZN6RcBOraFlt3oXxr4SXrL9GOlPzZmKq390XQ0oOYs_99uDCBANcYU2A)

Tredicesima udienza nell’Aula polifunzionale dei Musei Vaticani. L’ex direttore dell’Autorità di Informazione Finanziaria interrogato per circa quattro ore: “Ho …

[Sabato e domenica le rose di Santa Rita in piazza per sostenere il mondo dell’infanzia](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EQP.Rct.BDGk.A.O9xXeF2FYyMt0wuMRn3HcUKp4mDezDgLYyX9rr9qdA7dQMl4nYFzf1mt4JUJhaDxOp83r4JgE8Tw3ITRAlCn1w)

[article icon]

[Sabato e domenica le rose di Santa Rita in piazza per sostenere il mondo dell’infanzia](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EQP.Rct.BDGk.A.O9xXeF2FYyMt0wuMRn3HcUKp4mDezDgLYyX9rr9qdA7dQMl4nYFzf1mt4JUJhaDxOp83r4JgE8Tw3ITRAlCn1w)

È giunta alla sesta edizione l’iniziativa del monastero delle agostiniane di Cascia che, attraverso la vendita in tutta Italia dei fiori simbolo della Santa dei …

[Padre Miguel e la ricerca della felicità](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EQP.Rct.BDGw.A.vBbhzuBuYqOO7xaH4UkE_odVYgRZpjWZhORej6H_EkjPA2S6B2oJo7eobBVodUZwjMbAw8CH5xzfJVFNBJqmcw)

[article icon]

[Padre Miguel e la ricerca della felicità](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EQP.Rct.BDGw.A.vBbhzuBuYqOO7xaH4UkE_odVYgRZpjWZhORej6H_EkjPA2S6B2oJo7eobBVodUZwjMbAw8CH5xzfJVFNBJqmcw)

La riflessione del sacerdote missionario Legionario di Cristo padre Miguel Cavallé, fondatore e presidente internazionale di Vis Foundation è pubblicata nel …

[Vincere insieme per le piccole isole italiane](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EQP.Rct.BDGx.A.4O7lFGfRiEYy4E5FCkQSSZa_Pit4V6teMT90ZforIq2fdIHp8eNCzynBL9RD4jaM9Eyz-L5YNxjlgZnzjw7nfA)



[Vincere insieme per le piccole isole italiane](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EQP.Rct.BDGx.A.4O7lFGfRiEYy4E5FCkQSSZa_Pit4V6teMT90ZforIq2fdIHp8eNCzynBL9RD4jaM9Eyz-L5YNxjlgZnzjw7nfA)

Ieri a Roma la partita di calcio amichevole tra la squadra del Papa, Fratelli tutti, e la Nazionale dell’Isola d’Elba, per evidenziare le difficoltà dei …

[Candiard: dal dialogo alla tolleranza per affrontare le sfide di oggi in Europa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EQP.Rct.BDGl.A.bPbtKZq9u-zzo3yNvh8DyOhC58OMRGQ7kw03TCTTXutaDU2SoWmE5Hcm4BbYiorNEzkXMs8paeE1rwNrvWdngg)

[article icon]

[Candiard: dal dialogo alla tolleranza per affrontare le sfide di oggi in Europa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EQP.Rct.BDGl.A.bPbtKZq9u-zzo3yNvh8DyOhC58OMRGQ7kw03TCTTXutaDU2SoWmE5Hcm4BbYiorNEzkXMs8paeE1rwNrvWdngg)

Grazie alla Libreria Editrice Vaticana è ora disponibile in italiano il volume del domenicano sul ruolo della fede nella relazione tra religioni differenti. Un …

[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EQP.Rct.BDGp.A.9thB8_hL2RHfQEzT5nDxcpGQgmmPMREbuRYjxY4RgwFcKHarewzDoI-HDrx4f2j9FOCh1AxxZKUfcjLTSEiirA)



[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EQP.Rct.BDGp.A.9thB8_hL2RHfQEzT5nDxcpGQgmmPMREbuRYjxY4RgwFcKHarewzDoI-HDrx4f2j9FOCh1AxxZKUfcjLTSEiirA)

voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

[In prima linea alle frontiere della speranza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EQP.Rct.BDG4.A.j39UosITFRG4DtbGyPInujGGqf26j_-yQOOcxmcoqbjW-olXFSHVne2OSU5DfRiv8xkdYy2VKSLglDq8rrpIpA)



[In prima linea alle frontiere della speranza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EQP.Rct.BDG4.A.j39UosITFRG4DtbGyPInujGGqf26j_-yQOOcxmcoqbjW-olXFSHVne2OSU5DfRiv8xkdYy2VKSLglDq8rrpIpA)

In una guerra “disumana e sacrilega” come l’ha definita Papa Francesco, in un buio fatto di disperazione, di donne sole che aggrappate ai loro figli …

[Verso l’incontro mondiale delle famiglie: accogliere l’amore](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EQP.Rct.BDGz.A.yD_70LegXjnBNN_fa2ZngnFLWKgy8BK9VyO2FWB6DsFjBFrbgaZqbgQFny3zusUz5U5E7bMuJdmo8Id-mTk08A)



[Verso l’incontro mondiale delle famiglie: accogliere l’amore](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EQP.Rct.BDGz.A.yD_70LegXjnBNN_fa2ZngnFLWKgy8BK9VyO2FWB6DsFjBFrbgaZqbgQFny3zusUz5U5E7bMuJdmo8Id-mTk08A)

10.mo Incontro Mondiale delle Famiglie: 7 catechesi e 7 videotestimonianze che raccontano storie, ferite, rinascita, fede. È la proposta del Vicariato di Roma e …

PRIMO PIANO

[La Polonia in campo per la tutela dei bambini ucraini](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EQP.Rct.BDGt.A.rBHJBYyVNBrqZF9xufz0Espazah51fX0QpK8GfxqVwLVvNnwYwxWuUYhwWmygZX9NCbV4VzS347zTgFMyVoY7w)

[article icon]

[La Polonia in campo per la tutela dei bambini ucraini](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EQP.Rct.BDGt.A.rBHJBYyVNBrqZF9xufz0Espazah51fX0QpK8GfxqVwLVvNnwYwxWuUYhwWmygZX9NCbV4VzS347zTgFMyVoY7w)

Dal Paese la testimonianza dell’avvocato Mara Bottone che lavora a Varsavia e si sta prodigando nell’ospitalità dei profughi ucraini. Da lei parole di elogio …

[Guerra del gas: quale futuro per l’Europa?](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EQP.Rct.BDGg.A.O9w8F1Tp7_ttI1sYYMPgL42wagMBiY5azN2v0p4B-qgnH2593E7jWeuWzpzc_6cQwIsXs9Ia_o2jS1gR8HPnXQ)

[article icon]

[Guerra del gas: quale futuro per l’Europa?](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EQP.Rct.BDGg.A.O9w8F1Tp7_ttI1sYYMPgL42wagMBiY5azN2v0p4B-qgnH2593E7jWeuWzpzc_6cQwIsXs9Ia_o2jS1gR8HPnXQ)

Da mercoledì 27 aprile Mosca non fornirà più gas a Varsavia e Sofia che dalla Russia ne ricevevano rispettivamente il 53% e il 90% del totale. Washington …

[Dall’Ucraina un messaggio di pace attraverso l’arte](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EQP.Rct.BDG7.A.3_x_9s8pJtwCZ2ZVJrxjae7uVLtcP32w33sj-3E_CqtEu5J8NSIW-E1KHkcIstxawJpJmzJomWfCFjORA4Fzrw)

[article icon]

[Dall’Ucraina un messaggio di pace attraverso l’arte](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EQP.Rct.BDG7.A.3_x_9s8pJtwCZ2ZVJrxjae7uVLtcP32w33sj-3E_CqtEu5J8NSIW-E1KHkcIstxawJpJmzJomWfCFjORA4Fzrw)

Il fotoreporter Danilo Mauro Malatesta è stato ad Odessa dove gli abitanti hanno firmato la riproduzione di una sua opera che rappresenta Cristo con in braccio …

[Sudafrica, la democrazia all’esame della realtà](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EQP.Rct.BDGr.A.npma99NdQpNheLesHwHtoMNikp_-ZMuBfT5kDjoh34QEFT0Wyf6079x2V0O_E2IMGWmfzv5RaosQ-kaPltqBeg)

[article icon]

[Sudafrica, la democrazia all’esame della realtà](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EQP.Rct.BDGr.A.npma99NdQpNheLesHwHtoMNikp_-ZMuBfT5kDjoh34QEFT0Wyf6079x2V0O_E2IMGWmfzv5RaosQ-kaPltqBeg)

“A 28 anni dalla fine dell’apartheid in Sudafrica i diritti umani continuano ad essere violati”: a spiegarlo è il gesuita padre Russell Pollitt, ricordando …

[Un filo d’erba che fissa le stelle: storia di un’anima fra i fragili e i ‘senza posto’](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EQP.Rct.BDGs.A.PJGt1qQ6xLdkvB8zToNdmRjjNkr2X9SrlcsmM8VQn5s5qq90RsF5X2jcl2311hDGvxLnP8WUOpNwUtiNVx4J2w)

[article icon]

[Un filo d’erba che fissa le stelle: storia di un’anima fra i fragili e i “senza posto”](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EQP.Rct.BDGs.A.PJGt1qQ6xLdkvB8zToNdmRjjNkr2X9SrlcsmM8VQn5s5qq90RsF5X2jcl2311hDGvxLnP8WUOpNwUtiNVx4J2w)

La vicenda raccontata nel libro di Antonio Coccoluto, pubblicato da Città Nuova editrice, è quella di Egidio Santanchè, medico pediatra e psichiatra vissuto tra …

Vai al sito [www.vaticannews.va](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EQP.Rct.BDGq.A.ly8HAdZkl8GlnX8a9KbRnEaKJNXhOWeMB4dc7df2k0qt8tHwVSpnGSxMOwRgf9-vt057KwrR0t8GDlNmWlN9DQ)

SOCIAL

🔊 Listen to this