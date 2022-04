(AGENPARL) – dom 17 aprile 2022 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala online](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EOX.Rct.BCnh.A.7_p24mBmdFuxMWEqbZGbwHBUBKeJwJpZLd8ptmyKlPN0mgfimeHZd2fGJ7GwRGUBUcUY5I8PlS3OOCHGWhsBvg)

17/04/2022

[Il Papa all’Urbi et Orbi: basta guerre, lasciamoci vincere dalla pace di Cristo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EOX.Rct.BCnc.A.Nywarb3Vks1jUYoMnMJYGwI9pRB6J9BpyzF43p2LolpIX1W2fk2GFdARgwFBu2ZkvjFVOL5t9n2YpWYOqp9Akw)



Rivolgendosi al mondo intero nel tradizionale Messaggio di Pasqua, il Pontefice ricorda ancora la guerra in Ucraina, i Paesi martoriati da lunghi conflitti e violenze e provati da tensioni sociali e drammatiche crisi umanitarie e definisce la pace una “primaria responsabilità di tutti”

[L’annuncio della Risurrezione nella Messa in piazza San Pietro](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EOX.Rct.BCna.A.dpJFVc6qHtiM9eZ5-YwrXwJ8qyMSHclq-Q_eHwAYUIDmpFV_QuSZr6dhmwdBFhrwaU4VyiqeKXc1pvLUFAsoxg)



A due anni dall’inizio della pandemia, Francesco celebra davanti a 50mila fedeli, uniti nella gioia della Pasqua e nel messaggio di pace che porta Gesù risorto. …

[Il Papa alla Veglia di Pasqua: con Gesù il Risorto, nessuna notte è infinita](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EOX.Rct.BCnq.A.u7Jve83dVzsTmtn5iTCXNTcB71affnrCbpBeJ7mRukBIsB0TRSW5UXbDdq9_9NJs7xvmy0bauLcDTowV_rrKNA)



“La Pasqua giunge con il dono di una speranza sorprendente”: nella Notte Santa in cui risuona l’annuncio della Risurrezione di Gesù, Francesco invita ad alzare …

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

[Krajewski e la Pasqua a Kiev: “Vi porto la benedizione del Papa”](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EOX.Rct.BCnr.A.R9kmT7KMwKrzO1BGl6UhkI36GdBOiZ56yBmvQ5VckAJf8eKZu8adSWH0q8zyRTmTfQ8a3tKr3yAPrsZc-ccMNg)

Nella Messa di Pasqua celebrata nella Cattedrale della capitale ucraina, l’Elemosiniere pontificio ha invitato a ricordare che Cristo ha vinto la morte per …

[Iraq, padre Cassar: immensi i danni della guerra ma la Pasqua insegna la speranza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EOX.Rct.BCnf.A.NeRf95jC9hJYSnIlINnXzC8XEY99O7Pa1MsMkPIQNBLMAO2GV1V6Vhhg0oftqfRBpcK472oTqWj3a3UZQkBK0w)

Dal Paese, che ha ancora le cicatrici dalla devastazione e dove un anno fa il Papa chiedeva al mondo di far tacere le armi, la testimonianza del gesuita che …

[Pasqua nel Myanmar, il cardinale Bo: luoghi di culto colpiti, ma la Chiesa è tenace](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EOX.Rct.BCnb.A.nrqic1Yf9BgybXurKJsejrWLKyzpvAEabsXbsh4Qzm8CU4JSbFzK8MoqrqZ9DLS9Mm3GoRm8bI8FGy4vrvxmTw)

“La profonda fede delle persone in questo tempo di prova è impressionante”. In un’intervista a Vatican News in occasione delle feste di Pasqua, parla …

[Mattarella al Papa: la speranza della Pasqua per guarire dai tanti lutti indicibili ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EOX.Rct.BCnk.A.jkCAZJ5mL1-h9Fq5x5kE6wQ5W3BOfoPglIVMa3jkw_0OnLub19nxHFRa06g4TRn1PoYrMZqEAjnKOh83O_kYRg)

Il capo dello stato rivolge a Francesco i propri auguri di Pasqua e auspica che “l’appello a rifuggire dalla violenza possa essere accolto dall’intera famiglia …

[Oasi di Risurrezione](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EOX.Rct.BCns.A.A6WcY8oAyXC0cLnNcnnGMRTmLN6j0VBn-Z_a7YkcLSzTYhRHG0Sepx2bZ6mby-sxUsbrQFMdpALXHPZys5ntTw)



E’ Pasqua! Abbiamo camminato insieme, in ascolto del Vangelo del giorno, sollecitati dalla riflessione di don Luigi Epicoco, assistente ecclesiastico del …

[In prima linea alle frontiere della speranza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EOX.Rct.BCnm.A.qRyrEeZbYIYX90IqH07gKbRMD5WUlTNkWmgnmEq7EzkJ78Yg1GvRTiJctuMxEGqa_u79Pr3Cdz2hzXFvoUb-dg)



In una guerra “disumana e sacrilega” come l’ha definita Papa Francesco, in un buio fatto di disperazione, di donne sole che aggrappate ai loro figli …

[Candiard: dal dialogo alla tolleranza per affrontare le sfide di oggi in Europa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EOX.Rct.BCno.A.-VYnugGl1sBpks1JRUKKCnOo5dEpqbMpZUBo4kT0zBfcp9Xir2vFXCnB0UAhUG618Ms_j40gNVuhd9SdS9A9rg)

Grazie alla Libreria Editrice Vaticana è ora disponibile in italiano il volume del domenicano sul ruolo della fede nella relazione tra religioni differenti. Un …

[Verso l’incontro mondiale delle famiglie: accogliere l’amore](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EOX.Rct.BCne.A.1gp3ksGS350vbnY_JjrmZy6bTKXXQIa6lQOdWuoRQTQoyS6k4U-MjUqRF-MOIWd7D7hjcQbv95kr9IrxaSSEfw)



10.mo Incontro Mondiale delle Famiglie: 7 catechesi e 7 videotestimonianze che raccontano storie, ferite, rinascita, fede. È la proposta del Vicariato di Roma e …

[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EOX.Rct.BCnt.A.qweISp7fFGWBRp2qHul430G73o1aAmu6b2lGI0gGawZlCLcX_fC_tgW5avI9vemq3Arqa_tTPjG3xHo_bfUTaA)



voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

PRIMO PIANO

[La stretta su Mariupol, sospesi i corridoi umanitari ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EOX.Rct.BCnu.A.XUzpotmc2BN3Lz4HXbsutYApw8W-EX6PDalFvkjo-vqwioagvHcgNM01_cUFhwa2I_cL2WKGjv6PStXyd2bR0A)

Scaduto l’ultimatum delle forze russe agli ultimi ucraini asserragliati nell’acciaieria Azovstal. Intanto il presidente Zelenski parla di una “situazione …

[ Il volto della guerra è la morte. Il dolore di chi fugge dall’Ucraina](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EOX.Rct.BCni.A.a3XlEnbVkzal6flSYjnFDqBcWHPlZ3koEBd4eMmhmmy_mgAOPhRbdcUl2yB-WSBx9V-ruu-wrdfNeMq0lLUBpw)

Iulia e Igor, scampati alle bombe, riparati in Italia, con il cuore alla loro terra e ai cari lì rimasti, e con la speranza di poter presto tornare a casa. …

