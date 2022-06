Newsletter News dai ragazzi alla scoperta di Verona

(AGENPARL) – mer 01 giugno 2022 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

01/06/2022

[Newsletter 6/2022](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81529)

L’Assessorato alle Politiche Giovanili promuove le seguenti iniziative:

– Festival InChiostroVivo2022: rassegna di musica, teatro, arte e benessere dal 9 al 19 giugno presso il Chiostro di S. Eufemia a cura di Alive Accademia Lirica Verona.

[Vai al dettaglio»»](https://www.facebook.com/ALIVE.Accademia.Lirica.Verona/)

– Veronetta 2022#spazioteatrogiovani: fino al 26 giugno presso il Parco Santa Toscana prosegue la seconda edizione del festival di teatro fatto da ragazzi, teen-ager e giovani. Oltre agli spettacoli di teatro il programma del Festival propone anche due incontri aperti al pubblico (19, 26 giugno alle ore 17) realizzati in collaborazione con le Associazioni D-Hub, ProsMedia, Heraldo, Veronetta129.

[Vai al dettaglio»»](https://politichegiovanili.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=75958)

– Festival Gambe all’aria: dal 13 giugno all’8 luglio presso Villa Buri, l’Associazione Teatri del Terraglio propone Campus teatrali e musicali per bambini e ragazzi e alla sera spettacoli teatrali, concerti, proiezioni cinematografiche e incontri con autori.

[Vai al dettaglio»»](https://www.fucinaculturalemachiavelli.com/gambe-allaria)

– Sotto le stelle del cinema:rassegna cinematografica estiva all’aperto a cura dell’Associazione Believe Aps e Circolo Noi San Pio X Biondella, dal 14 giugno al 28 luglio tutti i martedì e giovedì presso il campetto del Circolo in Via Biondella 9 con inizio proiezioni ore 21.30.

[Vai al dettaglio»»](https://politichegiovanili.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81438)- La città dei ragazzi 2022: è una rassegna a misura di famiglia organizzata da Fondazione Aida dal 23 giugno all’11 agosto a Forte Gisella che prevede spettacoli inediti e grandi classici interpretati da alcune delle più qualificate compagnie di teatro per i ragazzi e incontri con giovani autrici di letteratura per i ragazzi.

– Discover Forte Gisella, un tour teatralizzato alla scoperta di questo suggestivo luogo pensato per le famiglie.

[Vai al dettaglio»»](https://www.fondazioneaida.it/rassegna/la-citta-dei-ragazzi-2022-spettacoli-famiglie-forte-gisella/)

[Vai al dettaglio»»](https://www.fattorialagenovesa.it/camp)

[Vai al dettaglio»»](https://www.gardafarmverona.com/)

[Vai al dettaglio»»](http://portale.comune.verona.it/media/_ComVR/Cdr/Istruzione/Newsletter/Centri_Estivi_Ass.ne_Archeoland.pdf)

Il Children’s Museum Verona propone la seguente programmazione per il mese di giugno:

– [Summer Camp](https://www.cmverona.it/events/summer-camp)al Children’s Museum Verona

Dal 4 luglio giochi, attività, laboratori e tanto divertimento per bambini dai 3 ai 12 anni. Giornate tematiche dedicate a natura, scienza, arte e creatività, musica, lettura e teatro, tinkering e tecnologia. Nel pacchetto sono inclusi anche il pranzo e le merende. Possibilità di accedere ad un’agevolazione del 50% dei costi, grazie al contributo offerto dalla Generas Foundation nell’ambito dell’iniziativa Edunauta.

– Laboratori al Museo: date e orari disponibili sul sito

– [Le avventure di Milo](https://www.cmverona.it/events/le-avventure-di-milo-koki-lo-scienziato-della-foresta/): laboratorio dedicato ai bambini dai 3 ai 5 anni accompagnati da un genitore (ore 11.30-12.30) per introdurre ai bambini il tema della programmazione giocando con le sequenze, le frecce direzionali e le istruzioni.

– [La fabbrica di Luna Park](https://www.cmverona.it/events/la-fabbrica-di-luna-park-progetta-con-circuiti-e-led/): ingegnosi progetti dedicati ai bambini dai 6 ai 12 anni accompagnanti da un genitore (ore 11.30-12.30) per dare forma a giostre luminose da realizzare grazie alla combinazione di materiali di riciclo, circuiti elettrici e piccoli strumenti tecnologici.

[Science Show](https://www.cmverona.it/events/acqua-e-bolle-di-sapone/): date e orari disponibili sul sito.

Eventi Speciali

[Bioblitz](https://bit.ly/BioblitzAnimalCity)– La caccia al tesoro in città di Animal City! Si chiama Bioblitz ed è la modalità innovativa usata dai ricercatori scientifici per censire le specie animali presenti in ogni città. Attività gratuita su prenotazione per bambini e ragazzi dai 6 anni. Iscrizione gratuita ad uno dei prossimi appuntamenti: sabato 25 giugno ore 10.00-12.00 Mantova, Parcheggio di Campo Canoa – Quartiere Lunetta, sabato 25 giugno ore 14.30-16.30 Verona Parco dell’Adige Sud.

[Vai al dettaglio»»](https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=42115)

Il Centro Pedagogico “L’Arca” Centro di Consulenza Educativa nel mese di giugno propone quattro nuove iniziative per genitori con bambini nella prima infanzia. Gli incontri sono condotti da Coordinatrici ed Educatrici del Servizio Nidi per l’Infanzia del Comune di Verona presso la sede di Via Castello San Felice, 6 all’interno del Parco Le Colombare.

[Vai al dettaglio»»](https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=29089)

Fondazione AIDA propone l’iniziativa Campus teatrale e musicale Natura da favola. Si tratta di un campus estivo a tema musicale e teatrale rivolto a bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni che si terrà presso il Parco del Giarol Grande dal 27 giugno all’8 luglio. Bambini e ragazzi saranno seguiti da due attrici Alice Canovi e Annachiara Zanoli, che li coinvolgeranno in attività tematiche immersi nella natura.

[Vai al dettaglio»»](https://www.fondazioneaida.it/formazione/campus-teatrale-musicale/)

Biosphaera promuove le seguenti inziative:

– [Centri estivi A tutta natura!](http://portale.comune.verona.it/media/_ComVR/Cdr/Istruzione/Newsletter/A_tutta_natura_Centri_estivi_al_Giarol_Grande.pdf)nove settimane presso il fondo rustico Giarol Grande tra attività all’aria aperta, laboratori didattici ed escursioni con operatori formati nell’ambito naturalistico. Il centro estivo è rivolto a bambini da 6 a 12 anni e si svolge dalle 8.00 alle 16.30 con attività organizzate in turni settimanali dal 13 giugno al 9 settembre (escluse le settimane di Ferragosto e quelle dal 27 giugno al 9 luglio). Ogni settimana prevede un tema diverso, con laboratori e giochi che guideranno i bambini a osservare ed esplorare la natura.http://portale.comune.verona.it/media/_ComVR/Cdr/Istruzione/Newsletter/A_tutta_natura_Centri_estivi_al_Giarol_Grande.pdf-[Stelle a Villa Are](http://portale.comune.verona.it/media/_ComVR/Cdr/Istruzione/Newsletter/Serata_stelle_Villa_Are_11_giugno.pdf)- sabato 11 giugno Saturno e Giove: serata divulgativa di astronomia durante la quale il team di astrofotografi del progetto Astroavventura accompagnerà i partecipanti nell’osservazione del cielo con telescopi nel bellissimo agri-Parco Villa Are.

[Vai al dettaglio»»](https://www.biosphaera.it/)

