(AGENPARL) – ven 27 maggio 2022 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

Newsletter Eventi

27/05/2022

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81492

[Web identity e web reputation: come sfruttarli nella ricerca di lavoro](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81492)

Incontro informativo Giovedì 9 giugno 2022 dalle ore 14:30 alle ore 17:30 presso Sala Birolli – Via Macello, 17 (Quartiere Filippini) … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81492)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81510

[Sentiamoci in salute: controlli gratuiti della Croce Rossa Italiana](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81510)

Circoscrizione 7^

Sentiamoci in Salute Mercoledì 1 giugno 2022 |ore 8.30 – 12.30 presso le sala del Consiglio e la sala di Lettura, in Piazza del Popolo, 15 a San Michele Campanga di prevenzione … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81510)

Se non vuoi più ricevere questa newsletter:

– vai alla pagina https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=12850

– seleziona le newsletter che non intendi più ricevere e conferma la cancellazione

Newsletter del Comune di Verona

Copyright ® 2022 – Comune di Verona

🔊 Listen to this