Newsletter Eventi

20/04/2022

[Autori nei quartieri](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77452)

Circoscrizione 2^

Iniziative organizzate dalla Circoscrizione 2^ in collaborazione con A.L.I. Associazione Librai Italiani. “Storia di Verona dall’antichità all’età contemporanea” Gian … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77452)

[Agri-Parco Villa Are](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80820)

Circoscrizione 2^

In allegato i volantii dei laboratori organizzati da Villa Are APS con il patrocinio del Comune di Verona – Circoscrizione 2^. [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80820)

[In gioco con la Ludica 2022](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80843)

Circoscrizione 2^

La Circoscrizione 2^ e l’Associazione Ludica Scaligera, propongono 4 domeniche a tema, presso il Centro d’Incontro di Parona, in Piazza della Vittoria 10. Domenica 27 marzo : Il fantastico … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80843)

[I sentieri della Circoscrizione 2^](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80845)

Circoscrizione 2^

La Circoscrizione 2^ propone delle escursioni domenicali nei sentieri del suo territorio: domenica 27 marzo, partenza ore 9.30 Sentiero 4c Barbesi – Vajo Galina : difficoltà … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80845)

[Concerto del 1° maggio ‘Emozioni in musica’ con Allegra Group](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81076)

Si svolge domenica 1° maggio alle ore 18, nell’Auditorium della Gran Guardia, il concerto dal titolo ‘ Emozioni in musica ‘. Per la prima volta a Verona, seguendo … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81076)

[Una questione privata](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81124)

Circoscrizione 2^

Monologo con musica liberamente ispirato al romanzo “Una questione privata” Vedi volantino allegato. [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81124)

[Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81126)

Circoscrizione 2^

Liberamente ispirato al testo di Gesualdo Bufalino, da un’idea di Manuela Pollicino. Vedi volantino allegato. [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81126)

[Corso di Primo Soccorso](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81127)

Circoscrizione 2^

Le lezioni saranno tenute da Monitori di Primo Soccorso di CRI. Si consiglia la partecipazione all’intero ciclo di incontri. Vedi volantino allegato. [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81127)

[Commemorazione 25 aprile](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81130)

Circoscrizione 2^

Commemorazione dell’eroico gesto di abnegazione dei cittadini di Avesa che, nel buio della notte del 25 aprile 1945, con lo svuotamento dell’immensa polveriera hanno salvato … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81130)

[Donne della Valpolicella in arte](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81132)

Circoscrizione 2^

Inaugurazione sabato 23 aprile ore 17.00. Vedi volantino allegato [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81132)

