(AGENPARL) – mar 12 aprile 2022 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

Newsletter Eventi

12/04/2022

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=36301

[Alla Terra](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=36301)

Circoscrizione 5^

In occasione della Giornata Mondiale della Terra l’associazione Nuova Acropoli organizza un evento presso il parco S. Teresa domenica 24 aprile dalle 10.30 alle 18.00. [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=36301)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=45444

[Finale Italiana WRO](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=45444)

Circoscrizione 5^

Sabato 21 maggio 2022 si svolgerà la Finale italiana WRO, una competizione di robotica dedicata alla scienza, alla tecnologia e all’educazione [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=45444)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80997

[6 Maggio – Commemorazione della Battaglia di Santa Lucia](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80997)

Circoscrizione 4^

La Circoscrizione 4ª organizza la tradizionale cerimonia di commemorazione in occasione della ricorrenza della “ Battaglia di S. Lucia ” del 6 Maggio 1848 che si terrà … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80997)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81054

[Corso di empowerment femminile, Ed. 3](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81054)

L’ atelier delle donne è un percorso rivolto a tutte le donne che vogliono essere protagoniste della loro vita, dal punto di vista personale e imprenditoriale. Si tratta di … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81054)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81060

[Pedaliamo in Quarta 2022](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81060)

Circoscrizione 4^

L’Avis Comunale di Verona, con il patrocinio e il contributo della 4^ Circoscrizione, organizza l’iniziativa “ Pedaliamo in Quarta ”: biciclettata a partecipazione gratuita, domenica … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81060)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81067

[Tank: sviluppare l’immaginario. 5. Lina Pallotta, “Un genere di fotografia – Fotografia di genere”](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81067)

Biblioteche

Venerdì 22/04/2022 ore 17.30, in Biblioteca Civica – sala Farinati: Conferenza del ciclo “TANK: SVILUPPARE L’IMMAGINARIO” ? Lina Pallotta, “Un genere di fotografia … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81067)

Se non vuoi più ricevere questa newsletter:

– vai alla pagina https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=12850

– seleziona le newsletter che non intendi più ricevere e conferma la cancellazione

Newsletter del Comune di Verona

Copyright ® 2022 – Comune di Verona

🔊 Listen to this