Newsletter Eventi

07/04/2022

[Agri-Parco Villa Are](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80820)

Circoscrizione 2^

In allegato i volantii dei laboratori organizzati da Villa Are APS con il patrocinio del Comune di Verona – Circoscrizione 2^. [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80820)

[Internazionali di tennis](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81001)

Dal 10 al 17 luglio al Circolo Tennis Scaligero si svolgono gli Internazionali di Tennis, gara inserita nel Challenger-80 Tour ATP, che richiama giocatori professionisti classificati dalla … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81001)

[37100Lab: programmazione mese di Aprile 2022](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81018)

PROGRAMMA APRILE 2022 – 37100Lab (via Marchi n° 12) – sabato 02 aprile 2022 | 09:30 – 12:30 | Maker | Codice Inutile Infografiche … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81018)

