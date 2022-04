(AGENPARL) – mar 05 aprile 2022 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

Newsletter Eventi

05/04/2022

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77540

[Odi et amo – Gad Renato Simoni](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77540)

giovedì 7.04 ore 21.00 venerdì 8.04 ore 21.00 Gad Renato Simoni Odi et amo Autore: Maurizio Ravazzin e Cecilia Comencini Regia: Maurizio … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77540)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80922

[4 passi di primavera](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80922)

Domenica 10 aprile si svolge la 49^ edizione della ‘ 4 passi di primavera ‘. I percorsi si snodano sui nostri colli veronesi e sono due: uno di 7 ed uno di 12 km. Sono … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80922)

[LA CONOSCENZA DELLE MURA DI VERONA](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80988)

Il Comune di Verona in collaborazione con l’Università di Pavia e l’Accademia Agricoltura Scienze Lettere di Verona, organizza a Palazzo Erbisti presso la stessa Accademia, … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80988)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80990

[Brillano stelle nei cieli del jazz](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80990)

Circoscrizione 2^

5 incontri sulla storia della musica jazz con l’ascolto e l’analisi di alcuni brani musicali a cura di Bartolomeo Dassisti. Vedi volantino allegato. [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80990)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80992

[Vinitaly and the City 2022](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80992)

Dall’ 8 all’ 11 aprile, torna Vinitaly and the City, il fuorisalone del vino nel cuore della citta di Verona. Quattro giorni di degustazioni, incontri ed eventi diffusi … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80992)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80993

[I colori dell’arcobaleno](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80993)

Allo STEPSpoint di Casetta Maritati non mancano le attività durante il mese di aprile. Dopo aver festeggiato insieme l’arrivo della primavera, adesso stiamo organizzando due appuntamenti … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80993)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80997

[6 Maggio – Commemorazione della Battaglia di Santa Lucia](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80997)

Circoscrizione 4^

La Circoscrizione 4ª organizza la tradizionale cerimonia di commemorazione in occasione della ricorrenza della “ Battaglia di S. Lucia ” del 6 Maggio 1848 che si terrà … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80997)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81000

[Suoniamo con Lorenzo: concerto benefico al Camploy](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81000)

Domenica 10 aprile alle ore 21, il Teatro Camploy ospita lo spettacolo ‘Suoniamo con Lorenzo’, evento che vede insieme l’Archibaldi Ensemble e il Gruppo ritmico corale Chorus, … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81000)

Se non vuoi più ricevere questa newsletter:

– vai alla pagina https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=12850

– seleziona le newsletter che non intendi più ricevere e conferma la cancellazione

Newsletter del Comune di Verona

Copyright ® 2022 – Comune di Verona

🔊 Listen to this