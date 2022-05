(AGENPARL) – mar 17 maggio 2022 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

Newsletter Bandi e gare d’appalto

17/05/2022

[Gara n. 13/2022 – Alienazione di veicoli usati, di proprietà comunale, suddivisa in n. 3 lotti](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81386)

Il Comune di Verona intende alienare n. 3 autovetture Fiat Panda, con aggiudicazione a lotti separati, dismesse da vari Servizi comunali. Nella sezione a destra ‘ALLEGATI’ sono scaricabili … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81386)

[Turismo Sociale – Avviso richiesta di preventivi per l’affidamento del servizio di organizzazione di gite di più giorni – autunno 2022](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=62981)

Il Comune di Verona rende noto che intende procedere mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020, convertito nella legge n. 120/2020, così … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=62981)

Se non vuoi più ricevere questa newsletter:

– vai alla pagina https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=12850

– seleziona le newsletter che non intendi più ricevere e conferma la cancellazione

Newsletter del Comune di Verona

Copyright ® 2022 – Comune di Verona

🔊 Listen to this