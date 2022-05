Newsletter Bandi e gare d’appalto

(AGENPARL) – mer 04 maggio 2022 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

04/05/2022

[Circoscrizione 4ª – affidamento all’associazione le fate onlus del servizio di gestione del centro culturale “6 maggio 1848” sito in via mantovana, 66 – maggio 2022 – maggio 2024 – impegno di spesa di € 10.000,00 fuori campo iva](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81246)

Si pubblica determina di riferimento [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81246)

[Circoscrizione 1^ – Affidamento all’Associazione Culturale Teatrale Verbavolant del servizio di organizzazione e realizzazione dell’evento “Le baruffe in famegia” il 22 maggio 2022 presso il Teatro Camploy](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81262)

Si pubblica la determinazione di affidamento del servizio [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81262)

[GARA N. 12/2022 – ALIENAZIONE DI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81264)

Il Comune di Verona intende alienare n. 3 autocarri, non funzionanti, dismessi da vari Servizi comunali. Nella sezione a destra ‘ALLEGATI’ sono scaricabili il bando e la documentazione … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81264)

[Affidamento della fornitura di ricambi ed accessori per biciclette. CIG ZAB3536A22](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81265)

La Direzione Acquisti Contratti Utenze Responsabile Programma Biennale Acquisti, nell’ambito delle proprie funzioni ed attività, ha affidato alla ditta Cicli Olivieri S.n.c. di Verona … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81265)

[Affidamento diretto dell’incarico di supporto al RUP per la realizzazione dello studio di microzonazione sismica di livello 2 e/o 3 per il vigente Piano degli Interventi](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81247)

In allegato il provvedimento [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81247)

