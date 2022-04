(AGENPARL) – mar 19 aprile 2022 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://spin-to.musvc2.net/e/r?q=Rz%3d94R1J_2ydq_C9_3rcx_C7_2ydq_BDsUqf9.DkGwLzAw0oL5.4yK_3rcx_C7p_PbtZ_ZqIxJ.lJzV_3rcx_C7_2ydq_CDx8s_PbtZ_aoNBY2RCDl8u_PbtZ_aoOECr-_Ia1a_TnX8N3Z_3rcx_D2qf_3rcx_D2m_PbtZ_aoA_2ydq_Bd9_Ia1a_TnN7_Ia1a_SF_PbtZ_ZGU19t7H_PbtZ_ZGO_2ydq_CB1G_2ydq_Bd8SJ_PbtZ_ZGO_2ydq_CB1M_2ydq_BdI6rhu.W_2ydq_C9zT_2ydq_C9KB_2ydq_CB8M4T_YdV9l2ku%26n%3dYDeIa%26n%3dK6J6AC.EoR%26tJ%3dAZETG%26J%3dE%26E%3dFYDT%26y%3daIZAh%265%3dZHZBXBeJ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Nel weekend di Pasqua oltre 11 mila visitatori

Torino, 18 aprile 2022. Torinesi e turisti hanno apprezzato la proposta culturale dei Musei Reali di Torino che nel weekend di Pasqua hanno accolto oltre 11 mila visitatori.

Alle 13 di lunedì 18 aprile erano infatti 9772 gli ingressi ai Musei Reali mentre in 1277 hanno scelto di visitare A tu per tu con Leonardo la mostra che racconta e documenta l’attività del grande maestro del Rinascimento italiano dagli esordi della sua carriera a Firenze fino agli studi milanesi dedicati alle macchine, all’anatomia, alle proporzioni e alle espressioni del volto umano, per arrivare al sogno del volo.

Con gli ingressi del pomeriggio si stimano oltre 11500 ingressi.

MUSEI REALI TORINO

[www.museireali.beniculturali.it](https://spin-to.musvc2.net/e/t?q=8%3dSbEcU%26J%3dB%26I%3dQYAX%260%3daFdLh%263%3dCERx_Ml1X_Xv_PYxk_Zn_Ml1X_W1U5R.8S104Pm67G.j09GkP7R3MvJq.DE_PYxk_Zn%269%3d8S1QxZ.v0E%26G1%3dVMbA6v9ib&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Orari:

Dal 15 al 25 aprile 2022, tutti i giorni dalle 9 alle 19

La biglietteria è aperta, anche presso la Biblioteca Reale, dalle 9 alle 18.

Biglietti:

Intero: 20 euro

Ridotto per gruppi con guida privata: 18 euro + prenotazione (non acquistabile on line)

Ridotto per tutti i possessori di Abbonamento Musei, Torino e Piemonte Card, Royal Card: 13 euro

Dal 1° aprile 2022 per l’accesso ai percorsi museali non è più richiesto il Green Pass (D.L. 24/03/2022 n. 24, art. 7).

[SCARICA LE FOTO E IL COMUNICATO STAMPA](https://spin-to.musvc2.net/e/t?q=3%3dJXRXL%26F%3dO%26D%3dHUNS%261%3dWSYCd%26F%3d86NAI_4unp_E5_Cqet_M6_4unp_D0yHuPz.71I2Bq.70C_4unp_D0yHuPz_Hcwk_Rr00Bp9CI_4unp_D0LlAoRNl1m5vuh-MLtbo_jOoMwPx2il9GIThwM_Llsb_W1K5J_Cqet_N45BvHuH2%264%3dyODLoV.956%26CD%3dQDXNW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Per ulteriori informazioni:

