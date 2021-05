CROTONE Confermati dalla Corte di Cassazione gli ergastoli per Nicolino Grande Aracri, boss di Cutro, Vito Martino (51enne di Cutro) e Salvatore Nicoscia (52enne di Isola Capo Rizzuto). Il sostituto procuratore generale della Cassazione aveva chiesto di rigettare il ricorso degli imputati. Ma l’ergastolo comminato non è ‘ostativo’ come sancito nel processo d’Appello sia per Grande Aracri che per i coimputati. La Suprema corte era chiamata a esprimersi su uno dei filoni del procedimento ‘Scacco Matto’: ha escluso l’aggravante mafiosa per tutti e assolto il boss (senza rinvio) per due dei capi d’imputazione che gli contestava, il duplice omicidio Arena­Scerbo e il tentato omicidio Arena. Restano comunque confermati gli ergastoli. Grande Aracri, che ha da poco intrapreso un percorso di collaborazione con la Dda di Catanzaro, era difeso dagli avvocati Sergio Rotundo e Salvatore Staiano. Il boss non ha dunque cambiato legali come accade di solito ai pentiti. Un dato anomalo. (News&Com)

