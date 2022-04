(AGENPARL) – mer 27 aprile 2022 Navigator, Accoto (M5S): “Proroga è soluzione per lavorare a loro futuro”

Roma, 27 aprile 2022 – “Ringrazio il Min. Andrea Orlando per l’impegno a costruire un finale positivo per il destino dei 1800 navigator con il contratto in scadenza tra tre giorni. La proroga di ulteriori 4 mesi, dopo quelle di un anno fa e dello scorso dicembre, è una soluzione che deve essere funzionale al raggiungimento del risultato per il quale lavoriamo da mesi: il riconoscimento di quanto fatto negli anni da questi professionisti e la loro continuità lavorativa. Tanti sono stati gli ostacoli incontrati nel percorso degli ultimi 12 mesi, e tanti si sono opposti ad una soluzione positiva nonostante stiano beneficiando dal 2019 del lavoro quotidiano di questi lavoratori. Ora è il momento di mettere da parte le bandiere politiche e di fare l’interesse del Paese che certamente coincide con il rilancio delle politiche attive e con il corretto funzionamento dei CPI” E’ quanto afferma la Sen. Rossella Accoto, Sottosegretaria al Lavoro e alle Politiche Sociali.

Dario Tescarollo

