(AGENPARL) – gio 26 maggio 2022 MULTE: BALDELLI (FI) “MINISTERO SUPERI RITARDI E INADEMPIENZE”

“Trovo grave che, come ha stigmatizzato anche la presidente Paita, il Ministro Giovannini non abbia ancora fornito alla Commissione Trasporti i dati sui proventi delle multe stradali del 2020. Speriamo arrivino presto, visto che in chiusura di audizione lo stesso Ministro ci ha detto di averli richiesti all’Interno. Trovo strano che il Ministero dei Trasporti non faccia controlli a campione massivi sui dati forniti (ad oggi solo 39 amministrazioni locali controllate su oltre 6000 relazioni ricevute). Chiediamo che il numero di verifiche si estenda e che includa automaticamente almeno tutti i capoluoghi di provincia. È anche grave che dopo anni non si sia ancora trovato un modo di applicare automaticamente le sanzioni e che il Ministero pensi di poter sanzionare i comuni inadempienti solo sulla base del numero degli abitanti, senza considerare il volume delle entrate da multe stradali all’interno dei relativi bilanci. Chiediamo che il Governo condivida la scelta di questi criteri col Parlamento, perché il rischio di volerli concordare con le associazioni dei soggetti sanzionabili è quello di riproporre la storia dell’albero di Bertoldo. È infine grave che dopo 12 anni ancora non sia uscito il decreto ministeriale di regolamentazione dell’uso degli autovelox, annunciato dal governo stesso proprio per questo mese”. Così Simone Baldelli, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori, vicepresidente dei deputati azzurri e componente della Commissione trasporti, commentando l’audizione del Ministro Giovannini che si è svolta oggi presso la IX Commissione di Montecitorio.

