SABATO 30 APRILE AL MUSEO ATHENA SI INAUGURA LA MOSTRA

FOTOGRAFICA DI GIANFRANCO PENSA ‘IMMAGINI DI STRADA’

Si intitola ‘Immagini di strada’ la mostra fotografica di Gianfranco Pensa che sarà

inaugurata sabato 30 aprile, alle ore 16.00, al Museo Athena di via Carlo Piaggia a

Capannori. In esposizione ci saranno circa cento foto in bianco e nero. Le immagini in

mostra sono il frutto di un lavoro non organico, ma di un vagare casuale per le strade

dell’autore e ritraggono persone in atteggiamenti naturali e spontanei.

L’esposizione rimarrà aperta fino al 14 maggio con il seguente orario: lunedì, mercoledì e

venerdì ore 9-12, martedì e giovedì 9-12 e 14.30-17.30, sabato, sabato 10-13 e 16-19.

L’ingresso è libero.

Gianfranco Pensa, residente a Capannori, si è formato all’Istituto di fotografia e

cinematografia di Torino. Fotografa dagli anni ‘60, autore di numerose mostre, ha

pubblicato diversi libri fotografici.

Capannori, 19 aprile 2022

