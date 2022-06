Montefiascone (VT), giornata conclusiva del Festival dell’Ecologia Integrale

(AGENPARL) – sab 25 giugno 2022 Daniele Aiello Belardinelli.

COMUNICATO STAMPA

Giornata conclusiva del Festival dell’Ecologia Integrale

La sera, alle 21,30, il concerto della Banda del Corpo della Polizia Municipale di Roma Capitale

Montefiascone, 25 giugno 2022 – Il 26 giugno è la giornata conclusiva del Festival dell’Ecologia Integrale di Montefiascone (VT). La mattina, alle 10,30, si svolgerà la santa messa nella cattedrale di Santa Margherita. La sera, alle 21,30, a piazzale Urbano V si esibirà in concerto la Banda del Corpo della Polizia Municipale di Roma Capitale. L’orchestra, diretta dal maestro Andrea Monaldi, propone numerosi concerti a Roma, in Italia e all’estero, offrendo al pubblico un vasto e ricco repertorio di alto livello artistico. Accanto alle marce e ai brani classici più noti, propone brani in prima esecuzione assoluta di autori contemporanei e musiche da film. Attualmente la compagine conta più di 70 esecutori tra cui diversi diplomati presso i più prestigiosi conservatori italiani.

