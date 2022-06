(AGENPARL) – ven 17 giugno 2022 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

Minimuntax: P.De Luca (Pd), grave veto Ungheria. Cambiare passo e superare l’unanimità

“È grave il veto posto dall’Ungheria alla minimuntax sulle multinazionali in UE, necessaria in ottica antidumping e antielusione. Bisogna cambiare passo e superare l’unanimità. Non possiamo più tollerare che misure UE decisive siano paralizzate da singoli interessi nazionali”.

