COSENZA Stanotte, i carabinieri del Reparto Territoriale di Corigliano – Rossano hanno tratto in arresto un cittadino italiano di 51 anni per il reato di Resistenza a Pubblico Ufficiale e Maltrattamenti nei confronti della propria convivente. In particolare, i carabinieri venivano allertati dalla voce spaventata della compagna, che, dopo essere stata malmenata, era riuscita a sottrarsi all’ennesima sfuriata del convivente, telefonando al numero d’emergenza “112”. In poco tempo, giungevano sul posto, sito nell’area urbana di Rossano, i militari della dipendente Sezione Radiomobile che s’imbattevano nel 51enne, in evidente stato di agitazione, con in mano un’ascia con la quale minacciava di morte la propria convivente, la quale nel frattempo era riuscita a scappare dall’abitazione. Vani i tentativi dei militari di portare a più miti consigli l’esagitato, il quale, nonostante avesse opposto una forte resistenza, veniva disarmato e tratto in arresto, senza ulteriori conseguenze. La donna, a seguito delle lesioni subite, veniva immediatamente visitata dal locale pronto soccorso, mentre l’uomo, espletate le formalità di rito veniva condotto presso la Casa Circondariale di Castrovillari, a disposizione della Procura della Repubblica di Castrovillari, diretta dal Procuratore dott. Alessandro D’Alessio. (News&Com)

