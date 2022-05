(AGENPARL) – gio 12 maggio 2022 SCRITTE ANARCHICHE NELL’ASCENSORE DEGLI UFFICI ROMANI CONFSAL UNSA

IL SEGRETARIO MASSIMO BATTAGLIA: “NON MI FACCIO INTIMIDIRE”

Una minacciosa scritta anarchica nell’ascensore della sede del sindacato Confsal UNSA a Roma. “L’episodio è avvenuto esattamente all’indomani della firma del nuovo CCNL Funzioni centrali.” Lo rende noto Massimo Battaglia, segretario fenerale della federazione sindacale che, nelle scorse ore, ha depositato un esposto alla Procura della Repubblica.

“Non siamo nuovi ad atti di intimidazione e avvertimenti di matrice estremista e antidemocratica. Peraltro, già nel 2009, davanti ai nostri uffici, comparvero stelle a cinque punte” ricorda Battaglia. “Si tratta – prosegue il segretario – di manifestazioni violente sia nella forma sia nei contenuti, estremamente lontane dal nostro modo di fare sindacato, con confronti anche duri ma sempre volti al dialogo e al confronto democratico. Da sempre siamo in prima linea per garantire una una dimensione di vita migliore per i lavorator. per questa ragione, condanniamo fermamente ogni forma di prevaricazione e di illegalità. Gesti come questo sono incomprensibili oltre che ingiustificabili”.

Conclude Battaglia: “Sia chiaro: non ci facciamo intimidire da questi avvertimenti. Sbagliano di grosso se pensano di farmi paura”.

CONFSAL UNSA

🔊 Listen to this