(AGENPARL) – Roma, 03 ago 2021 – Quinta e ultima serata di festa per la Lega a Milano Marittima, con un programma interamente dedicato al tema della giustizia e che sarà trasmesso in diretta anche da Radio Radicale.

È previsto un videomessaggio di Giulia Bongiorno, e poi due dibattiti moderati dalla giornalista del Tg2 Maria Antonietta Spadorcia. Prima sarà il turno di Roberto Calderoli, Maurizio Turco del Partito Radicale e uno dei magistrati più noti in Italia come Carlo Nordio. Poi, esordio di Luca Palamara a una kermesse della Lega insieme al direttore di Libero Alessandro Sallusti: parleranno del loro libro record di vendite “Il sistema. Potere, politica, affari: storia segreta della magistratura italiana”.

Più di cento militanti impegnati ogni sera e cucina tipicamente romagnola, la festa di Milano Marittima (organizzata dal segretario della Lega Romagna Jacopo Morrone) ha offerto grandi ospiti in presenza o in collegamento: tra gli altri Silvio Berlusconi, l’ex sindaco di New York Rudolph Giuliani, il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. La Lega ha schierato i big: oltre a Matteo Salvini sono sfilati i ministri Giancarlo Giorgetti, Massimo Garavaglia ed Erika Stefani, i vicesegretari Andrea Crippa e Lorenzo Fontana, il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni. Tutti moderati da alcuni dei giornalisti più noti d’Italia.

