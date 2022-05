(AGENPARL) – dom 15 maggio 2022 Migranti, Battilocchio(FI): Europa cambi passo anche a frontiera sud

“In queste drammatiche settimane, con milioni di profughi in fuga dai terribili eventi bellici in Ucraina, abbiamo visto una risposta pronta e sostanzialmente efficace dell’Unione europea nei percorsi di accoglienza ed ospitalità. Ma ribadiamo con forza un concetto: la gestione di tutti i flussi migratori, da est come da sud, deve necessariamente avere una cornice ed un coordinamento comunitario. La responsabilità non può ricadere solo sugli Stati di confine ma deve vedere un coinvolgimento ed una solidarietà di tutti gli Stati membri. La discussione su questo aspetto, finalmente giunta grazie al Presidente Draghi nell’ agenda Consiglio Europeo, si è interrotta a causa dell’emergenza Ucraina. Va ora ripreso ed accelerato il ragionamento. Non possiamo permetterci nuovamente una stagione di emergenza”. Lo ha dichiarato Alessandro Battilocchio, Deputato di Forza Italia e responsabile del Dipartimento Immigrazione, in visita a Lampedusa .

