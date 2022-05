(AGENPARL) – gio 12 maggio 2022 Messina: Porchietto (FI), Allusioni indecenti su Siracusano, De Luca inqualificabile

Il fatto che un ex-Sindaco e ora candidato alla presidenza di una regione non sia in grado di dibattere sul merito delle cose con una parlamentare della Repubblica già si commenta da solo. Se per confrontarsi, Cateno De Luca ha bisogno di fare allusioni indecenti allora la cosa diventa inqualificabile. Matilde Siracusano oltre che un’amica è una parlamentare giovane, competente e appassionata. De Luca si vergogni del suo comportamento e chieda scusa. Matilde, sono certa, tirerà dritta per la sua strada non curandosi dei commenti di un soggetto del genere.”

Così in una nota l’on. Claudia Porchietto, Vicepresidente dei Deputati FI.

