(AGENPARL) – gio 12 maggio 2022 Messina: Papatheu (FI), solidarietà a Siracusano per inaccettabili attacchi sessisti

“Solidarietà e vicinanza alla collega ed amica Matilde Siracusano, vittima di intollerabili ed inaccettabili attacchi sessisti da parte dell’ex sindaco di Messina, Cateno De Luca. Sono convinta che Matilde non si farà intimidire in alcun modo”. Lo afferma in una nota la senatrice di Forza Italia, Urania Papatheu.

Ufficio Stampa

Forza Italia-Berlusconi Presidente

Senato della Repubblica

