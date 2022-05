(AGENPARL) – lun 09 maggio 2022 09 maggio 2022

Messa in sicurezza di un albero nel cortile della Scuola primaria Satta

Nella mattinata di lunedì 9 maggio, l’impresa appaltatrice del verde cittadino è intervenuta per la messa in sicurezza di un esemplare di olivastro schiantato all’interno del cortile della Scuola Primaria Satta in Via Angioy, durante il fine settimana appena passato e caratterizzato da allerta meteo con codice giallo.

In seguito alla messa in sicurezza della pianta, è stato eseguito un sopralluogo per verificare eventuali modifiche allo stato degli altri alberi presenti nel cortile e addossati al muro perimetrale.

Successivamente alla verifica è stato disposto un intervento di messa in sicurezza tramite potatura di contenimento.

I lavori saranno eseguiti a partire dalla giornata di martedì 10 maggio.

Con preghiera di cortese diffusione

🔊 Listen to this