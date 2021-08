CROTONE Due feriti di cui uno in codice rosso. È questo il bilancio dell’incidente avvenuto giovedì mattina a Mesoraca, nel Crotonese, in località San Paolo. Secondo una prima ricostruzione le due auto, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente e i due conducenti, entrambi della cittadina crotonese, sono rimasti feriti. Il più grave, un uomo di 85 anni, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Crotone in codice rosso. Anche l’altro conducente, 65enne del luogo, è finito in ospedale. Sul posto oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti i carabinieri, gli agenti della polizia locale e una squadra dei vigili del fuoco. (News&Com)

