CATANZARO Nel pomeriggio dello stesso giorno, nel corso di analoghi controlli e sempre sulla autostrada A2 del Mediterraneo direzione nord, veniva invece sorpreso alla guida di un furgone un cittadino rumeno residente nel trevigiano, che stava trasportando quasi 59 kg di cocaina suddivisa in confezioni di cellophane da 2 kg cadauna contenuti in due borsoni. I due corrieri sono stati arrestati per traffico illecito di sostanza stupefacente e, i veicoli sequestrati unitamente alla droga rinvenuta che, se immessa sul mercato avrebbe potuto fruttare illecitamente sino a 5 milioni di euro. In sede di udienza, il Giudice procedente ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare in carcere. L’ordinanza è stata eseguita dagli Agenti della Polizia Stradale che hanno condotto i due arrestati nella Casa Circondariale di Siano. (News&Com)

🔊 Listen to this