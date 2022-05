(AGENPARL) – sab 21 maggio 2022 MAUSOLEO GRAZIANI, BARBERA(PRC): “ABBATTERE IL MAUSOLEO DELLA VERGOGNA”

“Abbiamo partecipato al presidio di protesta promosso dall’ANPI e dal Circolo Gianni Bosio che si è svolto oggi, al Parco di Radimonte di Affile, per chiedere l’abbattimento del vergognoso mausoleo dedicato a Rodolfo Graziani, gerarca fascista che si macchiò di efferati crimini di guerra in Africa. Quel monumento non è solo un insulto alle vittime del colonialismo fascista in Etiopia e in Libia, fra cui moltissimi civili, ma anche per la coscienza civile e democratica del nostro Paese, nato dalla Resistenza antifascista. Non a caso tale manifestazione è stata indetta proprio oggi, visto che il 21 maggio ricorre il triste anniversario della strage di Debra Libanòs, in cui morirono centinaia di etiopi appartenenti alla chiesa copta per mano delle truppe coloniali italiane. Un fatto di inaudita gravità che la dice lunga sulla ferocia del colonialismo italiano. Auspichiamo che la richiesta che proviene da tale presidio di protesta possa trovare una risposta positiva al più presto da parte delle autorità competenti”. E’ quanto dichiara Giovanni Barbera, membro del comitato politico nazionale di Rifondazione Comunista

