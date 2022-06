(AGENPARL) – ven 03 giugno 2022 Università di Pavia

Master in cooperazione e sviluppo, iscrizioni aperte per la 26esima edizione

PAVIA. Il Master in Cooperation & Developement è il primo programma post universitario in cooperazione e sviluppo con sede in Italia, in continuo svolgimento dal 1997.

Mira a creare professionisti nel campo della cooperazione internazionale attraverso una formazione accademica e professionale altamente qualificata.

Organizzato dall’Università di Pavia, si svolge grazie al significativo supporto di tre ONG italiane: CISP, COOPI e VIS.

Gli studenti hanno la possibilità di studiare in un ambiente multidisciplinare e multietnico, all’interno di uno dei più antichi sistemi universitari in Europa. Ogni anno accademico 30 studenti provenienti da differenti background culturali e accademici, sono sottoposti a un intenso periodo di studio, seguito da un’esperienza diretta sul campo. Di solito la classe è composta da metà italiani e metà stranieri, la maggior parte provenienti da Paesi in via di sviluppo.

Gli studenti sono formati per lavorare in istituzioni come Organizzazioni Non Governative, Organizzazioni Internazionali, Uffici Governativi, Centri di Ricerca, altre Istituzioni Pubbliche o Private.

Il Master in Cooperazione e Sviluppo prevede un programma di 15 mesi con più di 500 ore di lezioni e seminari, con un focus speciale sullo sviluppo inclusivo. Il percorso di studio è a tempo pieno ed è completamente in inglese. I temi affrontati sono focalizzati su discipline come Economia dello Sviluppo, Metodologie di Ricerca Sociale, Problemi Attuali di Sviluppo, Gestione dei Progetti relativi alla Cooperazione Internazionale e all’Aiuto Umanitario.

Dopo il periodo di studio a Pavia, tutti gli studenti svolgono un tirocinio sul campo della durata dai 3 ai 6 mesi che può essere sia un’esperienza in una delle organizzazioni partner sia un periodo di ricerca in un’istituzione internazionale.

Gli studenti entrano negli uffici sul campo o nei quartieri generali di ONG, Organizzazioni Internazionali e Istituzioni Governative e hanno la grande opportunità di guadagnare una prima esperienza lavorando fianco a fianco con professionisti della Cooperazione dello Sviluppo e dello Sviluppo Umanitario. A parziale adempimento dei requisiti del Master, lo studente è tenuto a redigere una tesi legata alla propria esperienza di tirocinio o su un tema di ricerca di proprio interesse.

Dopo la discussione della tesi finale gli studenti riceveranno il titolo di Master di Secondo Livello in Cooperazione e Sviluppo.

Gli studenti sono supportati nella scelta da un tutorato al fine di offrire ad ogni studente l’opportunità più adatta in relazione al suo background e alle sue aspettative professionali.

Durante tutto l’anno il Master offre anche Tutorial e prestigiosi Seminari tenuti da professionisti, accademici ed esperti provenienti da tutto il mondo.

Iscrizioni fino al 30 giugno. Sono previste borse di studio.



