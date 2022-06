(AGENPARL) – gio 02 giugno 2022 VII CONGRESSO NAZIONALE SAPPE

CONVEGNO NAZIONALE: “LA POLIZIA PENITENZIARIA E LE NUOVE FRONTIERE”

Martedì 14 giugno 2022, ore 15.30 – Tivoli Terme

Sala Congressi – Grand Hotel Duca d’Este in via Nazionale Tiburtina n. 330

il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, la prima e più rappresentativa Organizzazione della Categoria, terrà a Tivoli Terme (Sala Congressi – Grad Hotel Duca d’Este in via Nazionale Tiburtina n. 330) dal 14 al 16 giugno 2022 i lavori del VII Congresso Nazionale, che è l’organismo al quale partecipano i componenti la Segreteria Generale, i Coordinatori Nazionali, i Segretari Nazionali e Regionali del Sindacato ed i delegati provenienti da tutte le Regione d’Italia.

I lavori saranno preceduti,martedì 14 giugno 2022 alle ore 15.30, dal Convegno Nazionale “La Polizia Penitenziaria e le nuove frontiere”, al quale hanno già dato esposizione molti esponenti del Ministero della Giustizia, del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, del Parlamento e delle altre Istituzioni, del mondo del volontariato e dell’associazionismo penitenziario.

Saremmo onorati della Vostra presenza in occasione dei lavori del Convegno nazionale,nel corso del quale il primo Sindacato del Corpo esporrà idee e proposte per una nuova esecuzione della pena nel nostro Paese ed un nuovo ruolo operativo per la Polizia Penitenziaria.

Ai lavori prenderanno parte, tra gli altri, i componenti la Segreteria Generale, i Coordinatori Nazionali, i Segretari Nazionali e Regionali del Sindacato ed i circa 100 delegati provenienti da tutte le Regione d’Italia.

Roma, 2 giugno 2022

Dott. Donato CAPECE – segretario generale SAPPE

Segreteria Generale Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria

Via Trionfale, 79/a – 00136 Roma

