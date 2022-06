(AGENPARL) – mar 21 giugno 2022 MANUTENZIONE STRADE, ‘PACCHETTO LAVORI DA 500MILA EURO, OGGI AL VIA INTERVENTO NEL CONTROVIALE DI VIA COMACCHIO

Ferrara, 21 giu – Al via da oggi i lavori di rifacimento del manto stradale nel controviale di via Comacchio, nel tratto compreso tra la fermata dell’autobus della linea 6 a via Vene di Bellocchio. Il rifacimento della pavimentazione stradale è inoltre previsto, sempre lungo via Comacchio, nel tratto parallelo a via Capodistria.

Il termine lavori è atteso tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima. Gli interventi sono compresi in un più ampio ‘pacchetto’ di manutenzioni del valore complessivo di circa 500mila euro, che ha già portato, tra le altre cose, al rifacimento di un tratto di via Bologna, nella porzione compresa tra la rotatoria di via Wagner e via Veneziani. Nell’ambito dello stesso appalto per le manutenzioni sono previsti interventi anche nella porzione di via Comacchio compresa tra la rotatoria all’intersezione con via Ponte Caldirolo a quella con via Ravenna; via Ripagrande, lungo l’asse da Santo Stefano a Calcagnini e Boccacanale di Santo Stefano, via degli Armari, Contrada della Rosa, via delle Barriere, via de Sanctis, via Capuana e via Fogazzaro. L’impresa appaltatrice è la Euroscavi Srl di Badia Polesine, subappaltatrice è la ICS Impresa Conglomerati Strade Srl di Limena (Padova).

