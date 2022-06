(AGENPARL) – sab 18 giugno 2022

<!– Dettagli –> Pubblicato: 18 Giugno 2022

I tricolori paralimpici di Rimini hanno laureato campioni esordienti Manuel Fortuzzi (Tennistavolo Vallecamonica) in classe 1-5 e Ludovico Bini (Tennistavolo Saronno) in 6-10.

Nella gara in carrozzina, Fortuzzi ha sconfitto in una finale per due terzi piuttosto equilibrata (11-4, 11-9, 11-7) Federico Carlet (Rangers San Rocco Tennistavolo). Il terzo posto ha accomunato Domenico Lacerenza (Fortitudo Tennistavolo), che ha ceduto in semifinale per 3-0 (5-11, 3-11, 5-11) a Fortuzzi, e Alessandro Marchello (Tennistavolo Quartu), che ha perso per 3-0 (5-11, 6-11, 4-11) contro Carlet.

In piedi si è disputato un girone unico, nel quale Bini ha chiuso a punteggio pieno e ha conquistato con merito il titolo, senza concedere set. Alle sue spalle si sono classificati Sergio Lamieri (Fortitudo Tennistavolo), Angelo Forte (Tennistavolo Olimpicus) e Angelo Pappalardo (Sport Club Etna).

Fonte/Source: https://www.fitet.org/news/tennistavolo-paralimpico/16463-manuel-fortuzzi-e-ludovico-bini-sono-i-campioni-italiani-esordienti.html