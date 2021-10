(AGENPARL) – Roma, 26 ott 2021 – L’incontro non è andato bene ci sono alcune risposte parziali e positive sulla riforma degli ammortizzatori sociali, ci sono 3 mld che per noi non sono sufficienti”. Così il segretario Cgil, Landini, al termine dell’incontro con il governo sulla manovra. “Gli investimenti necessari alla crescita non devono produrre lavoro precario”, aggiunge. “Senza risposte valuteremo la mobilitazione”, Sbarra, Cisl. “Nessuna riforma sulle pensioni, solo 600mln per la proroga di Opzione Donna e Ape sociale”, dice Bombardieri, Uil.

🔊 Listen to this