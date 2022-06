mancanza testo interno lancio Sammarco

(AGENPARL) – lun 13 giugno 2022 Amministrative, Sammarco “Congratulazioni a Santi eletto sindaco di Formello, città che ospita ‘Itaca’”

Roma 13 giu. – “Un in bocca al lupo a Gian Filippo Santi, che vince alle elezioni di Formello e viene confermato alla guida del comune. Il suo lavoro è stato premiato, una attenzione preziosa al territorio, dimostrata anche ospitando manifestazioni come ‘Itaca, il ‘viaggio tra le idee’ che ogni anno a settembre viene ospitata proprio a Formello, trasformando la città in un teatro di analisi e approfondimento nei tavoli tecnici e di confronto che animano la kermesse. A lui i miei migliori auguri di buon lavoro e altri 5 anni di successi amministrativi”

Lo dichiara il presidente dell’associazione Itaca 2.0, Gianni Sammarco

in attesa di rettifica, grazie

Gianandrea Sapio

🔊 Listen to this