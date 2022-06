(AGENPARL) – ven 17 giugno 2022 Malagrotta: Gallone (FI), Lamorgese e Cingolani riferiscano in Parlamento

“Sull’incendio di Malagrotta, che sta causando disagi enormi ai cittadini di Roma e danni alla sua economia, ci sono ancora troppe cose da chiarire. Bene ha fatto il nostro coordinatore Tajani a chiedere un intervento in Parlamento dei ministri dell’Interno e dell’Ambiente perché vogliamo sapere esattamente cosa sia accaduto e quali conseguenze ci saranno. Assistere allo scaricabarile tra amministrazione capitolina e Regione è francamente insopportabile. La gestione dei rifiuti della Capitale è fallimentare da tempo, ma è fuori di dubbio che negli ultimi anni è diventata catastrofica. A Roma serve un impianto di ultima generazione che trasformi i rifiuti in energia, in nuova ricchezza. Mi auguro che la Commissione europea inserisca il termovalorizzatore nella Tassonomia e che il sindaco Gualtieri, grazie alla legge per i poteri speciali a Roma Capitale, dia avvio all’opera. Basta pagare per esportare rifiuti all’estero arricchendo gli altri Paesi. Basta concepire i rifiuti come spazzatura e non come risorsa. Che il cambiamento culturale, seppur tardivo, parta almeno da oggi”.

Lo dichiara la vicepresidente dei senatori di Forza Italia e responsabile dipartimento Ambiente, Alessandra Gallone.

