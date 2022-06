(AGENPARL) – gio 16 giugno 2022 Malagrotta, Cartaginese (Lega) “Incendio segno di gravi difficoltà. Si dia immediatamente una svolta al sistema rifiuti regionale”

Roma 16 giu. – “La preoccupazione per quello che è successo ieri a Malagrotta si unisce ad una amara constatazione: la gestione dei rifiuti nel Lazio è fallimentare, inadeguata e pericolosa. Non serve che ricordi l’allarme per la salute pubblica che oggi è il nostro primo pensiero. Una volta affrontato questo momento di emergenza, che mi auguro passi il prima possibile e senza conseguenze, è urgente accertare le responsabilità e capire che questa amministrazione ha compiuto errori evidenti e gravi. A cui noi vogliamo porre rimedio”.

Lo dichiara la consigliere regionale della Lega e vicepresidente della commissione Ambiente, Laura Cartaginese

Gianandrea Sapio

