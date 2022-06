(AGENPARL) – lun 13 giugno 2022 Mafia, Garavini (IV): “Contrasto ha dimensioni culturali, non geografiche. Eventi di commemorazione in Europa importanti per prevenire e contrastare diffusione mafie”

La Vicepresidente commissione Esteri, già componente commissione Antimafia, interverrà giovedì 23 giugno all’iniziativa organizzata a Dublino dal Com.It.Es. Irlanda

Roma, 13 giu. – “Il contrasto alle mafie ha dimensioni culturali, prima ancora che geografiche. Non nasce in un luogo ma in una coscienza collettiva. Quella delle donne e degli uomini che decidono di non accettare più l’illegalità. Gli eventi di commemorazione per i giudici Falcone e Borsellino che in questo trentennale si stanno svolgendo in diverse località europee, come quello promosso in Irlanda dal locale Com.It.Es., servono a tramandare il seme della legalità. A piantarlo e farlo crescere, anche là dove la criminalità organizzata può sembrare una realtà lontana. In questo modo non solo combattiamo, ma preveniamo la diffusione delle mafie. Un’azione quanto mai utile, in una fase storica caratterizzata da una diffusione sovranazionale dei fenomeni mafiosi. E nella quale siamo quindi tutti chiamati a unire le forze”. Lo dichiara la senatrice Laura Garavini, Vicepresidente commissione Esteri, già componente commissione Antimafia, che giovedì 23 giugno interverrà all’iniziativa organizzata a Dublino dal Com.It.Es. Irlanda.

Barbara Laurenzi

