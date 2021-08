SORIANO Il prefetto di Vibo Valentia, Roberta Lulli ha disposto l’invio della Commissione di accesso agli atti al Comune di Soriano Calabro guidato dal sindaco Vincenzo Bartone, medico, in carica dal 2019. L’organismo, che avrà il compito di indagare sull’attività amministrativa dell’ente locale – soprattutto in materia di affidamento degli appalti, ma non solo – dovrà stabilire l’esistenza di condizionamenti ed ingerenze della criminalità organizzata tali da aver deviato il normale corso amministrativo del Comune. Il lavoro normalmente è di tre mesi ma si può richiedere una proroga a seconda della mole di incartamenti da visionare. Al termine dell’attività ispettiva, le risultanze Saranno inviate al Ministero dell’Interno che dovrà stabilire se vi siano gli estremi per lo scioglimento per mafia del Comune e fare richiesta al Consiglio dei ministri. In caso contrario nessuno scioglimento degli organi elettivi. La terna commissariale è composta dal vice prefetto Roberto Mincucci, dal capitano dei carabinieri Alessandro Bui e dal tenente della Guardia di finanza Roberto Castorina. (News&Com)

