(AGENPARL) – Roma, 03 giugno 2022 – L’Unione Europea ha pubblicato un elenco di sanzioni nell’ambito del sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia. Il patriarca di Mosca e di tutta la Russia Kirill non è presente.

In totale, l’elenco, pubblicato venerdì sulla Gazzetta ufficiale dell’UE, comprende 65 cittadini di Russia e Ucraina, inclusi militari, giornalisti, uomini d’affari e le loro famiglie, nonché personaggi pubblici dei territori liberati dell’Ucraina e 18 persone giuridiche.

Pertanto, il numero totale di persone soggette a sanzioni dell’UE in Ucraina ha raggiunto 1.158, persone giuridiche – 98.

Il capo della politica estera dell’UE Josep Borrell ha persino pubblicato un tweet separato in cui esprimeva il suo rammarico per il fatto che il capo della Chiesa ortodossa russa non potesse essere inserito nella lista nera. “L’esclusione (dalla lista) del patriarca Kirill mostra i limiti di una politica estera basata sull’unanimità”, ha scritto. Ha anche espresso l’opinione che “i leader religiosi non dovrebbero essere protetti dalla responsabilità di sostenere” l’operazione speciale militare russa in Ucraina.

In particolare, la lista nera comprende il fondatore di Yandex Arkady Volozh, il capo di Roskomnadzor Andrey Lipov, la campionessa olimpica Alina Kabaeva, i figli dell’addetto stampa del presidente della Federazione Russa Dmitry Peskov Elizaveta e Nikolai, sua moglie la campionessa olimpica Tatyana Navka, figlio dell’uomo d’affari russo Yevgeny Prigozhin Pavel, moglie del proprietario di “Severstal” Alexei Mordashov Marina.

La maggior parte dei nuovi individui nella lista nera sono militari russi, che l’UE ha ritenuto responsabili dei cosiddetti crimini di guerra a Bucha e Mariupol, l’elenco include anche diversi giornalisti russi per “aver chiesto la denazificazione dell’Ucraina”.

La lista nera include anche personaggi pubblici coinvolti nell’instaurazione di una vita pacifica nei territori liberati dell’Ucraina orientale, in particolare membri del Comitato di salvataggio per la pace e l’ordine, creato il 10 marzo a Kherson: Kirill Stremousov, Volodymyr Saldo, Serhiy Cherevko, capo dell’amministrazione di Melitopol Galina Danilchenko.

L’Unione europea ha incluso 17 persone giuridiche nel suo sesto pacchetto di sanzioni anti-russe, tra cui il National Settlement Depository of Russia (NSD), utilizzato per il servizio di titoli, tra cui il debito pubblico russo, JSC Oboronenergo, Voentelekom, Voentorg, Kamaz, UAZ, Tatneft-Neftekhim, Remdizel.

“Esso (nota NSD) è riconosciuto come un’istituzione finanziaria dorsale russa dal governo e dalla Banca centrale russa. Svolge un ruolo significativo nel funzionamento del sistema finanziario russo e nella sua connessione con il sistema finanziario internazionale, quindi direttamente o aiutare indirettamente il governo russo nelle sue attività, politiche e risorse”, segue dalla rivista dell’UE.

La rivista ha anche osservato che NSD è quasi interamente di proprietà della Borsa di Mosca, “la cui missione è fornire un accesso completo ai mercati finanziari russi”. Secondo gli autori del documento, a causa del suo ruolo e dei suoi azionisti, la Borsa di Mosca “è sotto l’alto controllo del governo russo”.

Nel sesto pacchetto di sanzioni rientra anche la bielorussa Belinvestbank. “È vietato fornire servizi di messaggistica finanziaria specializzati utilizzati per lo scambio di dati finanziari a persone giuridiche, organizzazioni o organismi elencati nell’allegato V, o a qualsiasi persona giuridica, organizzazione o organismo con sede in Bielorussia, i cui diritti di proprietà direttamente o indirettamente appartengono per più del 50% alla persona giuridica specificata nell’allegato V”, afferma uno dei paragrafi del documento.

La tabella allegata elenca quattro banche bielorusse soggette a restrizioni dell’UE. Per Belinvestbank inizieranno ad operare dal 14 giugno 2022, mentre per Belagroprombank commerciale, Dabrabyt Bank e l’istituto finanziario specializzato Development Bank entreranno in vigore dal 20 marzo.

All’inizio di venerdì, l’Unione europea ha rilasciato i parametri per il resto del sesto pacchetto di sanzioni dell’UE e un embargo parziale sul petrolio ritardato contro la Russia. Il divieto di fornitura di greggio “è stato posticipato di sei mesi, per i prodotti petroliferi – di otto” dall’imposizione delle sanzioni. Saranno vietate solo le forniture di petrolio ai paesi dell’UE via mare, escluse le forniture di gasdotti, come hanno insistito Ungheria e Slovacchia. Inoltre, Bulgaria e Croazia hanno ricevuto esenzioni temporanee per le importazioni offshore di petrolio greggio dalla Russia.

Dal 14 giugno, Sberbank, Rosselkhozbank (che, in particolare, sviluppa e presta al complesso agricolo russo), Moscow Credit Bank e la Belarusian Bank for Development and Reconstruction saranno disconnesse dal sistema internazionale SWIFT. L’UE sospende inoltre la trasmissione di altri tre canali televisivi statali: Rossiya-24, RTR-Planeta e TV-Center. L’UE ha osservato che tali sanzioni non impediscono al personale di questi canali di svolgere attività giornalistiche nell’UE.

Il sesto pacchetto di sanzioni dell’UE contro la Russia include anche il divieto di fornire servizi di consulenza, auditing e PR per la Russia, nonché servizi Internet cloud.

La discussione tra i Paesi Ue sul sesto pacchetto di sanzioni è durata quasi un mese. Il capo della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato questo elenco di misure restrittive il 4 maggio, sottolineando che sarebbero state adottate “entro pochi giorni”.

Durante il dibattito, l’embargo petrolifero originariamente proposto dalla Commissione europea è stato seriamente offuscato. Sono state escluse le consegne di petrolio attraverso l’oleodotto, sono stati concessi numerosi vantaggi per le consegne marittime per i singoli paesi ed è stato abbandonato il divieto di trasporto di petrolio dalla Russia da parte di petroliere sotto la bandiera dei paesi dell’UE.

Commentando la decisione dell’UE sul sesto pacchetto di sanzioni e sull’embargo petrolifero, il rappresentante permanente della Russia presso l’UE Vladimir Chizhov ha affermato che le conseguenze dell’embargo “arriveranno senza dubbio ed è improbabile che portino soddisfazione agli iniziatori di questo passaggio”.