(AGENPARL) – gio 07 aprile 2022 Lotta al Covid-19: i Biologi hanno ricevuto, dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, la moneta (del valore nominale di due euro) dedicata alle professioni sanitarie, coniata dalla Zecca dello Stato. “La moneta – recita il testo di ringraziamento che la accompagna – rappresenta un importante riconoscimento nei confronti delle donne e degli uomini del SSN, che rappresentano la risorsa più preziosa per la tutela del diritto alla salute”. Per Vincenzo D’Anna, presidente dell’ONB: “il riconoscimento è ovviamente rivolto all’intera categoria dei Biologi che, con passione e impegno, si occupano della salute di tutti gli esseri viventi”. “A loro – ha aggiunto D’Anna – va rivolto un particolare ringraziamento per il lavoro svolto negli ultimi due anni. Un periodo in cui i Biologi hanno affrontato con forza, dedizione e capacità la pandemia da Sars-cov-2, affermandosi come una professione di eccellenza nel panorama scientifico e sanitario internazionale” ha concluso D’Anna.

