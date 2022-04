(AGENPARL) – mer 27 aprile 2022 [Facebook](https://sorrymom.us18.list-manage.com/track/click?u=7aa3bcbdadfeb16bf68c6c6cc&id=99bb97eb38&e=f3004cd878)

[Instagram](https://sorrymom.us18.list-manage.com/track/click?u=7aa3bcbdadfeb16bf68c6c6cc&id=db28bdcf70&e=f3004cd878)

LISIAR

“CREO E DISTRUGGO”

UN MESSAGGIO POSITIVO CHE INCITA A NON ARRENDERSI

“Creo e Distruggo” è il nuovo singolo dei Lisiar, che sancisce l’inizio della collaborazione con Sorry Mom e anticipa l’uscita del primo EP “Libertà silenzio amore rabbia”

Un brano dall’ispirazione riflessiva, che tramite un messaggio positivo mette all’angolo uno dei valori negativi più evidenti del mondo di oggi.

Viviamo in una società che demonizza l’errore e richiede l’eccellenza, fingendo di ignorare la consapevolezza che solo il giusto numero di fallimenti può portare al successo, in qualunque ambito.

L’invito è dunque a non arrendersi mai, a non farsi schiacciare dai propri errori, ma a farne tesoro.

Ogni sbaglio va infatti visto come un passo nel lungo percorso verso la migliore versione di sé stessi.

Il brano, interamente composto dalla band è stato prodotto e registrato da Fabrizio Simoncioni presso il 4equaranta Recording Studio e mixato al Dpot Recording Arts di Prato.

Ad accompagnare questo singolo rock, un videoclip realizzato da Giada Ilacqua.

Il progetto Lisiar nasce nel 2019 a Sciacca dall’incontro tra i due chitarristi della band Gigi Gallo e Accursio Gulotta, che spinti dalla voglia di dare voce alle proprie idee hanno deciso di creare una band.

La formazione attuale vede Giuliano Sciascia alla voce, Domenico Giaramita alla batteria, Accursio Gulotta e Gigi Gallo alle chitarre e Davide Venezia al basso.

Dopo un primo periodo di rodaggio e di composizione la band inizia un’intensa attività live nell’hinterland siciliano.

Nel 2021 la band incide il primo Ep “Libertà Silenzio Amore Rabbia” con la partecipazione e produzione di Fabrizio Simoncioni, famoso per aver partecipato e prodotto diversi dischi di platino nella sua carriera.

La band firma un contratto di management con Sorry Mom! e si prepara all’uscita del disco, anticipato dal primo singolo “Creo e Distruggo”.

[Creo E Distruggo](https://sorrymom.us18.list-manage.com/track/click?u=7aa3bcbdadfeb16bf68c6c6cc&id=6daed8b192&e=f3004cd878)

Lisiar – “Creo e Distruggo”

ASCOLTA “CREO E DISTRUGGO”!

[Spotify](https://sorrymom.us18.list-manage.com/track/click?u=7aa3bcbdadfeb16bf68c6c6cc&id=16d2268c90&e=f3004cd878)

[Apple Music](https://sorrymom.us18.list-manage.com/track/click?u=7aa3bcbdadfeb16bf68c6c6cc&id=311e2b4714&e=f3004cd878)

[YouTube](https://sorrymom.us18.list-manage.com/track/click?u=7aa3bcbdadfeb16bf68c6c6cc&id=f1381ba3ae&e=f3004cd878)

[Deezer](https://sorrymom.us18.list-manage.com/track/click?u=7aa3bcbdadfeb16bf68c6c6cc&id=446dc2ae83&e=f3004cd878)

[Amazon Music](https://sorrymom.us18.list-manage.com/track/click?u=7aa3bcbdadfeb16bf68c6c6cc&id=ea21a8f57b&e=f3004cd878)

Spotify: [https://spoti.fi/37wWYQP](https://sorrymom.us18.list-manage.com/track/click?u=7aa3bcbdadfeb16bf68c6c6cc&id=80cc73a919&e=f3004cd878)

Apple Music: [https://apple.co/3MnvbAM](https://sorrymom.us18.list-manage.com/track/click?u=7aa3bcbdadfeb16bf68c6c6cc&id=27dc47facf&e=f3004cd878)

YouTube: [https://youtu.be/H-j5iJFm4B4](https://sorrymom.us18.list-manage.com/track/click?u=7aa3bcbdadfeb16bf68c6c6cc&id=a5cd539667&e=f3004cd878)

Deezer: [https://bit.ly/38jyPNk](https://sorrymom.us18.list-manage.com/track/click?u=7aa3bcbdadfeb16bf68c6c6cc&id=0bb407311e&e=f3004cd878)

Amazon Music: [https://amzn.to/3rNUa8S](https://sorrymom.us18.list-manage.com/track/click?u=7aa3bcbdadfeb16bf68c6c6cc&id=e1fe33f73f&e=f3004cd878)

🔊 Listen to this