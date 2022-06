Libera Accademia del Teatro – Sei nuovi spettacoli in scena nella rassegna di teatro “Il viaggio continua”

(AGENPARL) – gio 16 giugno 2022 Sei nuovi spettacoli in scena nella rassegna di teatro “Il

viaggio continua”

I saggi della Libera Accademia del Teatro proseguiranno tra domenica 19

giugno e lunedì 27 giugno

Da Pirandello a Shakespeare: la rassegna della scuola proporrà anche un

omaggio ai grandi autori

AREZZO – Da Pirandello a Shakespeare: la rassegna estiva della Libera Accademia

del Teatro rende omaggio ai grandi autori della drammaturgia. Gli appuntamenti de

“Il viaggio continua” proseguiranno con sei nuovi spettacoli in calendario tra

domenica 19 giugno e lunedì 27 giugno che vedranno gli allievi-attori della scuola

aretina salire sul palcoscenico al termine di un intero anno di corsi. La seconda

settimana della rassegna, inserita nel calendario della Rete Teatrale Aretina, vedrà

per protagonisti soprattutto gli adulti più esperti dei corsi Ostinati e Ostinatissimi che

sono da molti anni impegnati all’interno della Libera Accademia del Teatro e che

torneranno ora a calcare il palcoscenico del teatro “Pietro Aretino”.

Domenica 19 giugno e lunedì 20 giugno, alle 21.30, sarà proposto un viaggio indietro

nel tempo con il capolavoro pirandelliano “Enrico IV” che condividerà una riflessione

sui temi della pazzia e del rapporto tra finzione e verità con la regia di Uberto

Kovacevich. “Sentite condoglianze” è invece il titolo della commedia del gruppo

Junior di Francesca Barbagli che, martedì 21 giugno alle 21.30 e mercoledì 22 giugno

alle 19.00, tratterà una tematica dolorosa come la morte attraverso un susseguirsi di

situazioni paradossali, assurde, divertenti e inconvenienti. Mercoledì 22 giugno, “Il

viaggio continua” conoscerà una tappa anche a Subbiano: il suggestivo teatro

all’aperto di piazza Sotto le Mura ospiterà alle 21.30 lo spettacolo di teatro in musica

“Il musical del villaggio” che, nato dalla creatività dello stesso Kovacevich, proporrà

un’alternanza tra recitazione, danza e teatro all’insegna della risata con coreografie

di Stefania Pace e direzione musicale di Alessandra Cartocci e Stefano Graverini.

Venerdì 24 giugno e sabato 25 giugno, alle 21.30, le serate torneranno al teatro

“Pietro Aretino” di Arezzo con “Malamore” del gruppo Adulti del maestro Andrea

Biagiotti che affronterà il tema del femminicidio con una denuncia alla violenza verso

le donne e con un messaggio finale di speranza collegato all’evoluzione sociale

dell’essere umano. L’ultima tappa della settimana proporrà un doppio spettacolo:

“Simpatiche vecchiette” di Uberto Kovacevich sarà alle 19.00 di domenica 26 giugno

e alle 21.30 di lunedì 27 giugno, alternandosi con “Sogno di una notte di mezza

estate” con la regia di Amina Kovacevich che è in calendario alle 21.30 di domenica

26 giugno e alle 19.00 di lunedì 27 giugno. I primi appuntamenti vedranno gli

Ostinati mettere in scena un giallo comico tra omicidi, segreti inenarrabili e colpi di

scena, mentre il secondo saggio sarà tenuto da un gruppo di allievi Adulti che

faranno rivivere le atmosfere oniriche tratte dalla celebre commedia di William

Shakespeare.

Il programma completo de "Il viaggio continua" è disponibile sul sito

