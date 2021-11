(AGENPARL) – Roma, 02 novembre 2021 – Secondo il canale televisivo etiope Fana, questa misura è stata adottata per proteggere la popolazione dai ribelli del Fronte Popolare per la Liberazione del Tigray.

Martedì il Consiglio dei ministri etiope ha dichiarato lo stato di emergenza in tutto il Paese. Lo riporta il canale televisivo etiope Fana .

Una dichiarazione congiunta su questo argomento è stata rilasciata dal capo del servizio per le pubbliche relazioni del governo etiope Leges Tulu e dal ministro della Giustizia e procuratore generale del paese Gideon Timothios. Il regime entra in vigore da oggi. Si segnala che questa misura è stata adottata per proteggere la popolazione dai ribelli del Fronte Popolare per la Liberazione di Tygra (NPLT).

L’NPLT ha unito le forze con l’Esercito di Liberazione Oromo il 1 novembre, mentre stanno valutando un’offensiva contro la capitale dell’Etiopia, Addis Abeba.

Successivamente, le autorità di alcune delle più grandi regioni e città dell’Etiopia, inclusa la capitale Addis Abeba, hanno invitato i residenti a unirsi contro i ribelli del Tigray e i loro alleati e ad alzarsi in armi per difendere la loro patria.

#Ethiopia: State of emergency aimed at overcoming circumstances soon: PM Abiy Ahmed https://t.co/92i4hhuh5S pic.twitter.com/492BA3DORc — FBC (Fana Broadcasting Corporate S.C.) (@fanatelevision) November 2, 2021