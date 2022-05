(AGENPARL) – sab 14 maggio 2022 14 maggio 2022

L’emittente tv lettone, GO3 Latvia ha realizzato uno speciale a San Benedetto

L’Assessore alle Attività Produttive e Turismo del Comune di Cagliari, Alessandro Sorgia, ha accolto nella mattina di oggi, sabato 14 maggio 2022 nel mercato di San Benedetto, gli operatori dell’emittente TV GO3 Latvia.

La tv Baltica è arrivata in città per la registrazione di “Sardegna con amore”, un format condotto dallo showman e cantate sardo, nativo di Ardara, Roberto Meloni, molto famoso in Lettonia.

Durante la visita al mercato, che è stata coordinata dall’Assessore Sorgia, la troupe ha messo assieme oltre due ore di registrazione, cogliendo non solo le immagini più particolari tra i box ma anche facendo intervenire i commercianti e i clienti.

Le riprese si sono, poi, allargate anche ai quartieri della Marina, di Stampace e Castello, che sono stati particolarmente apprezzati dalla produzione e dagli artisti lettoni presenti.

Quella di Cagliari è stata una delle venti tappe in Sardegna che la tv Lettone farà in Sardegna nel corso di una tournée di quattordici giorni iniziata il 7 maggio ad Alghero. L’Asinara, Castelsardo e Ardara sono state le location suggestive di un viaggio che poi è proseguito con Cagliari e che nei prossimi giorni toccherà Mandas, Barumini, Orgosolo, Arbatax, Dorgali, Olbia, Porto Cervo e La Maddalena.

L’iniziativa nasce da un’idea di Roberto Meloni che tra i suoi sogni cullava quello di promuovere la Sardegna in Lettonia. E questo obiettivo è stato raggiunto grazie alla collaborazione dell’Associazione “Sardegna Rossoblù” e la “11 Travel Group”.

La messa in onda del programma è prevista per giugno, con dieci puntate, una alla settimana, che racconteranno Cagliari e tutta la Sardegna.

