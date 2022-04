(AGENPARL) – gio 28 aprile 2022 Lega, Campomenosi oggi a Vienna per incontro Id con esponenti Fpö, Fidesz, Vox

“Al lavoro per offrire soluzioni alternative e concrete alle ricette della sinistra in Europa”

Vienna, 28 apr – “A Vienna per partecipare all’evento ‘Quo vadis Europa?’, organizzato da Identità e Democrazia per affrontare tematiche di grande attualità come Ucraina, immigrazione e difesa dei confini, assieme agli amici di Fpö, Fidesz e Vox, per un confronto su idee e prospettive future. La crisi post pandemica e la guerra nel cuore del continente impongono scelte coraggiose e un netto cambio di passo nel sistema di regole europee e nelle politiche promosse finora da Bruxelles, a cominciare da temi cruciali come energia, materie prime e ambiente, partite decisive per la competitività delle nostre imprese e la qualità del lavoro in Ue nel prossimo decennio. Puntando sui valori comuni, prosegue il lavoro per trovare unità di intenti, convergenze e punti in comune al fine di offrire una valida e forte alternativa alle sinistre che da anni mal governano in Ue, per dare risposte concrete ed efficaci ai territori e costruire un’Europa che metta al centro la difesa degli interessi di cittadini, famiglie e imprese”.

Così Marco Campomenosi, capo delegazione della Lega al Parlamento Europeo, che oggi interverrà all’evento “Quo vadis Europa?” organizzato e promosso da ID a Vienna, alla presenza di Harald Vilimsky (Fpö, Austria), Hermann Tertsch (Vox, Spagna), Ernö Schaller-Baross (Fidesz, Ungheria).

