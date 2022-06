(AGENPARL) – TORINO mar 21 giugno 2022

Presentazione del report “L’Economia del design in Piemonte”, progetto dell’osservatorio “MIRA, numeri, persone e direzioni del design in Piemonte”.

30 giugno 2022 – ore 11,00 – Circolo del Design di Torino – via San Francesco da Paola 17, Torino

