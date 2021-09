(AGENPARL) – Roma, 02 settembre 2021 – Sulla base delle prove attuali, secondo un rapporto tecnico pubblicato dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), non è urgente somministrare dosi di richiamo di vaccini a individui completamente vaccinati nella popolazione generale. Il rapporto rileva inoltre che dovrebbero già essere prese in considerazione dosi aggiuntive per le persone con un sistema immunitario gravemente indebolito come parte della loro vaccinazione primaria.

Le prove sull’efficacia del vaccino e sulla durata della protezione mostrano che tutti i vaccini autorizzati nell’UE/SEE sono attualmente altamente protettivi contro l’ospedalizzazione, le malattie gravi e la morte legate al COVID-19, mentre circa un adulto su tre nell’UE/SEE ha più di 18 anni è ancora attualmente non completamente vaccinato. In questa situazione, la priorità ora dovrebbe essere quella di vaccinare tutti gli individui idonei che non hanno ancora completato il ciclo di vaccinazione raccomandato. Per completare gli sforzi di vaccinazione, è anche fondamentale continuare ad applicare misure come il distanziamento fisico, l’igiene delle mani e delle vie respiratorie e l’uso di maschere facciali ove necessario, in particolare in ambienti ad alto rischio come le strutture di assistenza a lungo termine o i reparti ospedalieri con pazienti in rischio di grave COVID-19.

È importante distinguere tra dosi di richiamo per le persone con un sistema immunitario normale e dosi aggiuntive per quelle con un sistema immunitario indebolito. Alcuni studi riportano che una dose aggiuntiva di vaccino può migliorare la risposta immunitaria in individui immunocompromessi, come i riceventi di trapianto di organi le cui risposte iniziali alla vaccinazione erano basse. In tali casi, l’opzione di somministrare una dose aggiuntiva dovrebbe essere presa in considerazione già ora. Si potrebbe anche prendere in considerazione la possibilità di fornire una dose aggiuntiva, come misura precauzionale, agli anziani fragili, in particolare quelli che vivono in ambienti chiusi come i residenti delle strutture di assistenza a lungo termine.

L’Agenzia europea per i medicinali (EMA) sta attualmente valutando i dati sulle dosi aggiuntive e valuterà se gli aggiornamenti alle informazioni sul prodotto siano appropriati. L’EMA valuterà anche i dati sulle dosi di richiamo.

Mentre l’EMA valuta i dati pertinenti, gli Stati membri possono prendere in considerazione piani preparatori per la somministrazione di richiami e dosi aggiuntive.

La consulenza su come somministrare le vaccinazioni rimane prerogativa dei gruppi consultivi tecnici nazionali sull’immunizzazione (NITAG) che guidano le campagne di vaccinazione in ciascuno Stato membro dell’UE. Questi organismi sono nella posizione migliore per tenere conto delle condizioni locali, compresa la diffusione del virus (in particolare qualsiasi variante preoccupante), la disponibilità di vaccini e le capacità dei sistemi sanitari nazionali.

L’ECDC aggiornerà la sua relazione tecnica man mano che l’ECDC e l’EMA continueranno a lavorare insieme per raccogliere e valutare i dati che stanno diventando disponibili sui richiami e sulle dosi aggiuntive. Dovrebbe essere continuato lo stretto monitoraggio dei dati sull’efficacia del vaccino e delle infezioni rivoluzionarie, in particolare tra i gruppi vulnerabili a rischio di COVID-19 grave e tra coloro che vivono in ambienti chiusi. Nel frattempo, gli Stati membri devono prepararsi a eventuali adattamenti dei loro programmi di vaccinazione qualora si notasse una diminuzione sostanziale dell’efficacia del vaccino in uno o più gruppi di popolazione.

L’Agenzia europea per i medicinali il mese scorso ha concluso che sono necessari più dati sulla durata della protezione conferita dai vaccini COVID-19 prima di poter raccomandare dosi di richiamo per le persone non immunocompromesse.

Oltre agli Stati Uniti, la Germania e la Francia hanno annunciato che forniranno booster a individui immunocompromessi e persone vulnerabili a partire da settembre. Hanno citato la diffusione della variante Delta COVID-19 per il motivo per cui vogliono che le terze dosi vengano eliminate.

Dopo che i massimi funzionari del CDC e della Food and Drug Administration (FDA) hanno annunciato la scorsa settimana che avrebbero cercato di iniziare a lanciare i richiami entro il 20 settembre, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha emesso un duro rimprovero contro le nazioni più ricche e li ha accusati di spingere per le dosi di richiamo piuttosto che fornire vaccini ai paesi poveri. Il chirurgo generale statunitense Vivek Murthy, tuttavia, ha affermato che gli Stati Uniti possono fornire sia dosi di richiamo per i propri residenti che distribuire il vaccino alle nazioni più povere.

Mentre vengono proposte le dosi di richiamo, nel frattempo, sono state sollevate preoccupazioni sul fatto che le dosi extra sposterebbero la definizione di cosa significa essere “completamente vaccinati”.

Ad esempio, in Israele, che è uno dei paesi più vaccinati al mondo, i funzionari sanitari hanno recentemente iniziato a dichiarare che gli individui che hanno ricevuto tre, non due, dosi di vaccino COVID-19 sono “completamente vaccinati”. I titolari di passaporti vaccinali israeliani devono ricevere una terza dose del vaccino mRNA Pfizer entro sei mesi dalla seconda iniezione o potrebbero perdere il pass.

«Stiamo aggiornando cosa significa essere vaccinati», ha affermato il coordinatore israeliano della risposta al COVID-19, Salman Zarka, durante una recente conferenza stampa, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal.

Le azioni di AstraZeneca, che amministra la maggior parte dei vaccini nei paesi dell’UE, sono aumentate di circa l’ 1,19% a partire dalle contrattazioni di metà giornata di giovedì.

La domanda a questo punto è: ma le agenzie e i quotidiani vengono letti a Palazzo Chigi? Ah, a saperlo…

Ha ragione Martin Luter King quando affermava che «nulla al mondo è più pericoloso che un’ignoranza sincera ed una stupidità coscienziosa».