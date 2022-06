(AGENPARL) – mer 22 giugno 2022 [Disiscriviti](https://nl-ufficiostampa.comune.vicenza.it/upr/pmcne9/h3vvee/unsubscribe?_m=wl54mw&_t=d12c7794)

COMUNICATO STAMPA

Lavori in viale Riviera Berica, possibili rallentamenti il 23 e 24 giugno

Da giovedì 23 a venerdì 24 giugno saranno possibili dei rallentamenti alla circolazione stradale in viale Riviera Berica per lavori di asfaltatura che interesseranno il tratto compreso tra i numeri civici 573 e 619 (in corrispondenza delle attività Fravretto, Campesato e Prix).

I lavori di risanamento saranno realizzati da Amcps.

Sarà occupata una sola corsia e sarà istituito il senso unico alternato. Restano garantiti gli accessi alle abitazioni e alle attività artigianali e commerciali.

